Se concentra taekwondoín fronterizo con Selección Mexicana

A dos meses de que se lleve a cabo el Mundial de taekwondo de la categoría cadetes en Bosnia, el atleta fronterizo Marlon Vega tuvo una segunda concentración con la Selección Mexicana, esta vez en Cancún, Quintana Roo, luego de que en marzo estuvo concentrado en Aguascalientes con el equipo nacional.

“En las concentraciones me ha ido muy bien, la concentración más reciente que he tenido fue la de Cancún, fue una concentración muy buena, muy provechosa, pero hacía mucho calor”, comentó el taekwondoin de 12 años de edad.

Marlon explicó que estuvo concentrado cuatro días, del jueves 15 al domingo 18 de este mes, y le fue muy bien porque le tocaron muy buenos profes y también compañeros muy buena onda.

El joven atleta compartió la concentración con un grupo de aproximadamente 30 niños, y compartió que todos los días se despertaban a las ocho de la mañana y media hora después ya estaban en el comedor para tomar el desayuno.

“A las nueve y media normalmente era el primer entrenamiento, duraba aproximadamente dos horas y media. Luego el segundo entrenamiento era a las cuatro, o pasadas las cuatro, y ese duraba un poquito menos, creo que dos horas o una hora y media. Luego ya llegábamos, nos bañábamos y ya el resto lo teníamos para disfrutar”.

Después de estas dos concentraciones, Marlon espera una tercera en julio.

-¿Sientes que los entrenamientos son más pesados en las concentraciones?

“Sí, podría ser porque los profes como tienen aún más experiencia saben como ayudarnos y como mejorarnos todo lo que tenemos.”

-¿Cómo te sientes para este Mundial?

“Me siento muy bien, obviamente me preparo entrenando porque sin entrenar no voy a lograr nada, pero yo siento que si voy allá todavía no voy a poder hacer nada, así que voy a seguir entrenando, pero sí estoy muy emocionado.”

Incluso Marlon ya se visualizó en el Mundial, “primero que nada me veo con una medalla del Mundial, primeramente una de oro, y pues muy feliz, muy emocionado”.