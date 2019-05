Se concentra Edelman en su trabajo

Foxborough, Mass.- Un día después de su cumpleaños número 33, un nuevo rico, Julian Edelman, se dedicó a hacer lo que más le gusta: practicar con sus compañeros de los Patriotas de Nueva Inglaterra.

“Ya lo logré”, comentó ayer el veterano receptor después que los Patriotas concluyeron las actividades organizadas del equipo en el campo de práctica que se encuentra detrás del Estadio Gillette.

“Negocios son negocios, y ya logramos lo que queríamos, todo lo que sé es que ya estoy aquí y voy a estarlo unos cuantos años más. No podría estar más feliz”.

Los Patriotas otorgaron a Edelman una ampliación a su contrato por tres años con valor de 21 millones de dólares, y un bono por 8 millones de dólares por firmar el acuerdo, además de 12 millones de dólares garantizados.

El nuevo pacto le permitirá a Edelman, quien entrará a su onceava temporada en la NFL, después de egresar de Kent State, la oportunidad de terminar su carrera con el equipo que lo seleccionó en la séptima ronda del Draft del 2009.

Los Patriotas lo convirtieron, de ser un mariscal colegial, en uno de los receptores más efectivos de la Liga.

“Mi carrera en el futbol nació aquí y voy a estar más años en este lugar”, comentó Edelman.

“Me fascina estar aquí. No quiero estar en ningún otro lado. Me siento emocionado por el próximo año, por esta primavera y por trabajar en las cosas fundamentales y moldear a nuestro equipo para seguir adelante”.

Edelman ingresará al 2019 con 499 atrapadas durante la temporada regular para 5 mil 390 yardas y 30 anotaciones.

La temporada pasada, a pesar de haber tenido una suspensión de cuatro partidos por haber violado la política de la NFL de no consumir sustancias que mejoran el desempeño, concluyó con 74 atrapadas para 850 yardas y seis anotaciones.

Coronó una sólida participación en playoffs con 10 atrapadas para 141 yardas en el triunfo que tuvieron los Patriotas por marcador de 13-3 sobre los Carneros de Los Angeles en el Super Bowl, obteniendo el premio del Jugador Más Valioso del partido.