Se codea Monterrey con los poderosos

Ciudad de México— El Monterrey está entre los 50 clubes más fuertes financieramente del mundo, de acuerdo al ranking Soccerex Football Finance 100 2019.

Los Rayados aparecen en el lugar 48 para ser el club mexicano mejor posicionado en el listado de los 100 clubes más poderosos del orbe, que se publica anualmente y que encabeza el Manchester City, seguido por el París Saint Germain y el Bayern Munich.

Para elaborar el estudio se tomaron en cuenta el costo de los jugadores, sus propiedades (estadio, lugres de entrenamiento y otros) el efectivo en el banco, el poder de inversión del dueño, así como su deuda neta.

Según la metodología de Soccerex, la información fue obtenida a través de fuentes como UEFA, The Financial Times, Bloomberg, Yahoo Finance, Forbes, Transfermarkt y Hoovers, todos sitios especializados en información financiera y de negocios.

Aunque el estudio fue publicado esta semana, los datos recabados corresponden al curso 2016-2017.

De acuerdo a eso, el Monterrey tiene jugadores que con un valor total de 59 millones de euros, propiedades por 97 millones de euros y un poder de inversión de 92 millones de euros más. No se especificó el dinero en el banco ni la deuda neta.

Los otros clubes mexicanos que entraron en la clasificación fueron Chivas en el puesto 52, América (59), Pumas (78), Tigres (79), Cruz Azul (91), Pachuca (92) y Tijuana (99).

En el caso de los Tigres, se detalla que el plantel tiene un valor de 65 millones de euros, sus propiedades solo alcanzan los 29 millones de euros, mientras que su poder de inversión es de 26 millones de euros. No se ofrecieron datos sobre cuentas bancarias o deuda neta.



Football Finance 100

1. Manchester City Inglaterra

2. París Saint-Germain Francia

3. Bayern Munich Alemania

4. Tottenham Inglaterra

5. Arsenal Inglaterra

6. Real Madrid España

7 Barcelona España

8. Manchester United Inglaterra

9. Juventus Italia

10. Chelsea Inglaterra



Clubes Mexicanos

48. Rayados

52. Chivas

59. América

78. Pumas

79. Tigres

91. Cruz Azul

92. Pachuca

99. Tijuana