Se calientan los ánimos

En conferencia de prensa, Miguel ‘Micky’ Román sostuvo un acalorado enfrentamiento verbal con su rival de este fin de semana, Jorge ‘El kan’ Mata. El pugilista con 20 años de experiencia en el deporte respondió a las declaraciones hechas por su oponente semanas antes de la pelea, en las que afirmó que vencerá con creces al ídolo de la frontera.

“El 'Kan' es un peleador muy joven, eso me complica un poco las cosas, pero iré por todo desde el primer asalto. No me importa si él intenta correr, como suele hacerlo, o si decide fajarse como hombrecito. Estoy preparado para lo que me proponga en el ring”, afirmó ‘Micky’.

Tras estas declaraciones, los ánimos entre ambos pugilistas se calentaron. Jorge ´Kan´Mata respondió a las provocaciones del ‘Micky’ con menosprecio, el tapatío aseguró que Roman es un peleador más en su carrera, a quien respeta solamente cuando está arriba del ring.

Además aseguró que su propósito este viernes no es solamente salir del Neri Santos con una victoria sobre el ídolo de Ciudad Juárez, sino que también desea exhibirlo ante aquellos que han sido testigos de su trayectoria en el cuadrilátero.

Por su parte, la excempeona del mundo Guadalupe Martínez, quien también estaba presente en el evento, respondió tajante a aquellos que aseguran solo vino a la frontera para impulsar la carrera de ‘La Bonita’ en el cuadrilátero.

“Hay quienes dicen en redes sociales que yo solo soy un escalón para Diana Fernández, pero olvidan que soy una de las pocas peleadoras que tiene la dicha de decir que sus únicas derrotas han sido contra las campeonas del mundo, que sostuve un título mundial en mis manos. No vengo a darle el impulso a nadie”, comentó Martínez.

Guadalupe también afirmó que no es una peleadora que sienta inclinación por hablar demasiado antes de sus peleas, tras ser cuestionada acerca de un posible nocaut sobre ‘La Bonita’, la pugilista aseguró que está preparada para un combate de 10 asaltos, en la que el público no será un factor importante para mermar su estrategia, gracias a su gran experiencia en peleas fuera de su ciudad natal.

“No pienso perder en mi casa. Yo sé bien a quién estoy enfrentado y sé que ‘Lupita’ no va a cambiar su estilo de boxeo. Ella es directa e irá tras de mí. Creo que estoy en el mejor momento de mi carrera y vengo a ganar, sé que el viernes ganará el buen boxeo”, respondió ‘La Bonita’.

Tras un careo de rutina entre los competidores, se dio por terminada la rueda de prensa. Sin embargo, el ‘Micky’ Román sostuvo el duelo de miradas con ‘El kan’ Mata mucho después de terminar el evento. Los pugilistas subirán al cuadrilátero este viernes por la tarde, en el Gimnasio Municipal Josué Neri Santos.