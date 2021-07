Se busca un campeón en la NBA

Los dos partidos entre Milwaukee y Phoenix durante la última temporada regular tuvieron el mismo guion. Fueron duelos de mucha puntuación. Ambos se definieron en la agonía. Phoenix se impuso en ambos por un punto, y con un tiro libre de Devin Booker como la diferencia de la balanza en cada oportunidad.

También otro aspecto: Giannis Antetokounmpo fue imparable en ambos duelos.

Y aquí están los Bucks y Soles –franquicias atadas desde que Milwaukee ganó el lanzamiento de una moneda para reclutar a Lew Alcindor (Kareem Abdul-Jabbar) en el Draft de 1969– en las Finales de la NBA. La presencia de Antetokounmpo es la gran duda.

La serie se pondrá en marcha hoy, el último cruce de una temporada comprimida y que sorteó los avatares de la pandemia de coronavirus, con jugadores y entrenadores que dieron positivo por Covid-19, y una catarata de lesiones que han afectado a las principales luminarias de la Liga, incluyendo a Antetokounmpo y Chris Paul de Phoenix.

Paul ha vuelto para participar en las Finales por primera vez en su carrera.

Antetokounmpo cruza los dedos para tener esa oportunidad.

El dos veces Jugador Más Valioso de la NBA promedió 40 puntos y 60% de efectividad ante los Soles esta temporada, pero sufrió una hiperextensión de su rodilla izquierda durante el cuarto choque de la serie final de la Conferencia Este ante Atlanta. Los Bucks tuvieron marca de 2-0 en los dos partidos completos que el astro griego se ausentó para llevarse esa serie en seis duelos, sentenciándola para clasificarse a sus primeras Finales desde 1974.

“Tenemos más trabajo pendiente”, dijo el entrenador de los Bucks Mike Budenholzer.

Los Bucks perdieron 125-124 en Phoenix el 10 de febrero y luego 128-127 ante los Soles en tiempo extra en Milwaukee el 19 de abril.

Milwaukee atrapó su único campeonato de la NBA en 1971. Los Soles nunca se han consagrado, y la última vez que alcanzaron esta instancia fue en 1993. También cayeron en las Finales de 1976.

El pase de Milwaukee a la definición implica que Estados Unidos quedará algo menguado al iniciar su concentración rumbo al basquetbol de los Juegos Olímpicos hoy en Las Vegas. Tres de los 12 convocados disputan las Finales: Booker (Soles) y Khris Middleton y Jrue Holiday (Bucks).

El séptimo partido de las Finales, si la serie se va al máximo, será el 22 de julio. Los Juegos Olímpicos se inauguran el 23 de julio y el debut de Estados Unidos en Tokio 2020 será el día 25 contra Francia.

“Podría ser mucho peor”, comentó el gerente deportivo de la federación Jerry Colangelo. “La alternativa es contar con nueve jugadores en el debut ante Francia. Es el peor de los escenarios”.

Ninguno de los jugadores en ambos planteles ha ganado un campeonato de la NBA. Jae Crowder alcanzó las Finales la pasada temporada con Miami, y luego firmó por tres años con Phoenix.

“Estaba convencido de nuestro potencial”, dijo Crowder. “Desde el primer día sabía el techo que podíamos alcanzar, el nivel de baloncesto del cual éramos capaces. Sabía que era un grupo especial. Sabía que teníamos la oportunidad de hacer algo especial”.

Los Soles tendrán su oportunidad. Y los Bucks también. Uno de ellos está a cuatro victorias de alzar el trofeo Larry O’Brien.

Para hoy

Juego 1

Milwaukee en Phoenix

7 p.m. / 7.1, ESPN

Tome nota

Soles de Phoenix, No. 2 del Oeste (51-21, 12-4) vs. Bucks de Milwaukee No. 3 del Este (46-26, 12-5)

Serie en la temporada: Soles, 2-0

Calendario: Martes y jueves en Phoenix, domingo y 14 de julio en Milwaukee, 17 de julio en Phoenix de ser necesario, 20 de julio en Milwaukee de ser necesario, 22 de julio en Phoenix de ser necesario

Para recordar: Milwaukee busca su primer título en 50 años, y Phoenix el primero en la historia de la franquicia. Los Bucks están en las Finales por primera vez desde 1974; los Soles desde 1993

Duelo de bases: Chris Paul vs. Jrue Holiday

Duelo de escoltas: Devin Booker vs. Khris Middleton

Duelo de aleros: Mikal Bridges vs. Giannis Antetokounmpo (o Bobby Portis)

Duelo de alas pívot: Jae Crowder vs. P.J. Tucker

Duelo de centros: Deandre Ayton vs. Brook Lopez