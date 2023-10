¿Se burla Cristiano del Balón de Oro a Messi?

Madrid.- El portugués Cristiano Ronaldo reaccionó con risas a un video del periodista español Tomás Roncero donde critica el Balón de Oro al argentino Lionel Messi.

Ayer, el hoy jugador del Inter Miami ganó por octava vez el prestigioso premio, a lo que comunicador lanzó un video en sus redes sociales donde dice que sólo mereció cinco, los otros son regalos.

"Han convertido el premio en un homenaje. Ya sabemos que está retirado desde hace unos meses en Miami, ya desde el PSG estaba retirado porque se prepara para jugar el Mundial, que era lo que le importaba, y sí, el Mundial estuvo bien con seis penales a favor, récord histórico de penales a favor, está bien, ganaron el Mundial. Pero de eso ya pasó 10, 11 meses, del Mundial de Qatar ya ni me acordaba, es un recuerdo lejano de casi un año.

"De los ocho, cinco muy merecidos, pero ha habido tres... 2010, Xavi o Iniesta, no hay más. Messi no metió ningún gol en Sudáfrica 2010. Hace dos años, Lewandowski mete todos los goles del mundo con el Bayern Múnich, sextete, ganó todos los títulos. Este año Haaland, gana todos los títulos con el City, goleador voraz, tampoco. Llega el momento que hay que decir la verdad de Messi, cinco muy merecidos y tres de regalo, no pasa nada por decirlo", dijo el periodista, que es un declarado aficionado del Real Madrid.

También se burló de Messi.

"La verdad es que ocho es un número que a mí me gusta mucho, porque me recuerda la noche de Lisboa con el Bayern Múnich, que le metieron ocho. No todos han sido días bonitos, ¿verdad, Leo? Felicidades, campeón", indicó.

A este comentario, el jugador del Al Nassr, quien tiene cinco Balones de Oro, reaccionó con cuatro emojis de risa y un like.

La rivalidad de Cristiano y Messi ha marcado el futbol en los últimos años, por lo que la acción de Cristiano no pasó de largo y los aficionados de inmediato comenzaron a comentar.