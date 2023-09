Se arrepiente Canelo Álvarez de no retrasar pelea con Bivol

Ciudad de México.- Saúl "El Canelo" Álvarez confesó que se arrepiente de haber enfrentado a Dmitry Bivol en las condiciones en las que hizo.

Saúl Álvarez le contó a Hugo Sánchez, en una entrevista que le realizó el ex futbolista al tapatío, que no estaba en su mejor condición física, y eso influyó en la derrota que tuvo contra el ruso en mayo de 2022.

"Me dolió muchísimo. Me caló porque no tuve que haber perdido. Soy mejor peleador que él, simplemente. No debí haber peleado. No estaba físicamente al 100 por ciento. Mi mano no me funcionaba y no pude entrenar", reveló.

"No debí haber peleado. Debí haber atrasado esa pelea. Esa espina está ahí siempre. No la he sacado, sigue ahí".

Anteriormente, "Canelo" ha declarado que desea el combate de revancha en las mismas condiciones que se consideran una desventaja para él al subir a las 175 libras, en las cuales está su adversario ruso.

El 7 de mayo de 2022, el mexicano perdió por decisión unánime en la T-Mobile Arena de Las Vegas ante el ruso.

"Canelo" hoy se alista para su combate del 30 de septiembre ante Jermell Charlo, también en Las Vegas, Nevada.