Se apunta Urías décimo triunfo de la campaña

Ciudad de México.- Julio Urías celebró su cumpleaños con una salida de 10.

El pitcher mexicano de los Dodgers cerró con broche de oro el fin de semana de la ‘Fernandomanía’ festejando su décimo triunfo de la temporada en el partido en que Los Angeles derrotó 8-3 a los Rockies de Colorado.

PUBLICIDAD

Veinticuatro horas después haber cumplido 27 años y dos días después de que la novena californiana retirara el número 34 de Fernando Valenzuela, el lanzador sinaloense tiró una joya ante Colorado, en la que ponchó a 12 de los 25 rivales que enfrentó, no otorgó base por bolas y admitió tres carreras limpias, 4 hits, en siete innings pitcheados.

Con este resultado, Urías pone su récord de 10-6, mejorando su porcentaje de carreras limpias a 4.35.

Una de las carreras que aceptó el ‘Culichi’ fue producto del también pelotero tricolor Alan Trejo, quien le conectó un jonrón para empatar momentáneamente 3-3 el marcador en la cuarta entrada. Con su vuelacercas, Trejo impulsó a Elías Díaz.

El cerrador nayarita Víctor González sacó los últimos tres outs para sellar el triunfo de Urías.

En la ofensiva de Dodgers lucieron el jardinero Chris Taylor, quien se fue de 2-1 con dos carreras impulsadas, y el campo corto Miguel Rojas, quien llevó a la registradora otras cuatro, incluyendo un cuadrangular solitario en la cuarta entrada.

Llega Ohtani a 41 jonrones

Houston.- El manager de los Angelinos de Los Angeles, Phil Nevin, insistió antes del partido de ayer en que la fatiga del brazo que provocó que la estrella bidireccional Shohei Ohtani se saltara su próxima apertura programada en el montículo no lo afectaría en el plato.

Entonces Ohtani salió y lo dejó claro.

Ohtani conectó su jonrón número 41, líder de la Liga Americana, y los Angelinos vencieron 2-1 a los Astros de Houston para evitar una barrida en tres juegos.

El primer jonrón de Ohtani desde el 3 de agosto puso a los Angelinos arriba 2-0 en la sexta entrada. Houston lo redujo a 2-1 en la mitad inferior, pero los Angelinos finalmente recibieron ayuda de su cuerpo de lanzadores después de perder cada uno de los primeros dos juegos de la serie 11-3. Su bullpen lanzó tres entradas en blanco para asegurar la victoria.

Nevin dijo que Ohtani regresará a la rotación durante una serie en casa contra Cincinnati que comienza el 21 de agosto.

“Realmente se metió en uno hoy”, dijo Nevin. “Creo que los cambios han sido geniales. Esto no tiene nada que ver con su bateo, ¿de acuerdo? es su brazo. No una lesión. Sólo cansado. Si me inscribieras para él perdiéndose sólo una apertura a lo largo de la temporada, sería el primero en levantar la mano”.

Ohtani no estuvo disponible para los reporteros.

El abridor de Los Angeles, Chase Silseth (4-1), permitió cuatro hits y ponchó a cinco en cinco entradas en blanco. Carlos Estévez ponchó a dos en el noveno para su salvamento número 25.

“Viste los dos primeros juegos. Fue bueno capitalizar hoy con el pitcheo”, dijo Estévez. “Silseth, hombre, ése fue un trabajo increíble. Eso fue realmente bueno. Y luego llegó el bullpen, lo logramos y eso se siente realmente bien y también sentimos que estamos mostrando a los jugadores de posición como, ‘Oye, lo logramos, no te preocupes’”.

José Urquidy (2-3) de Houston permitió tres hits y una carrera en más de cinco entradas en su segunda apertura desde que regresó de la lista de lesionados.

Eduardo Escobar conectó un doble al jardín izquierdo con un out en el tercero y los Angelinos tomaron una ventaja de 1-0 cuando anotó con un doble con dos outs de Mickey Moniak.

Hubo un out en el cuarto cuando Kyle Tucker conectó un doble por regla. Jon Singleton recibió base por bolas con dos outs, pero los Astros se fueron con las manos vacías cuando Mauricio Dubón conectó un roletazo en una jugada forzada.

Ohtani conectó a Parker Mushinski para un tiro de 448 pies al jardín central con dos outs en el sexto.

Singleton volvió a recibir base por bolas con dos outs en la parte baja de la entrada, pasó a tercera con un sencillo de Dubón y anotó con un lanzamiento descontrolado de José Soriano.

Houston consiguió un sencillo de Chas McCormick con un out en el octavo. Matt Moore luego ponchó a Singleton y Dubon.

“Simplemente no conseguimos los grandes hits con corredores en posición de anotar”, dijo el manager de los Astros, Dusty Baker. “Tuvimos varias oportunidades y casi fallamos. (Yordan) Álvarez estuvo cerca, muy cerca. Así que solo tenemos que apegarnos a eso”.

Los Angelinos llenaron las bases con dos outs en el noveno ante Rafael Montero, pero Ryne Stanek se hizo cargo y retiró a Randal Grichuk para dejar a todos varados.

José Altuve de Houston se fue de 4-0 con una base por bolas para romper una racha de hits de 14 juegos.

Marcador

3 8

Rockies Dodgers

Equipo 123 456 789 C H E

Colorado 001 200 000 3 5 1

Los Angeles 021 103 010 8 10 0

PG: Urías (10-6)

PD: Freeland (4-13)