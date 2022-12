Se alistan para subir al ring en la ‘Jueves Fight Night’

Ciudad Juárez.— Mientras el juarense Miguel ‘Mickey’ Román dijo saber que su rival en turno, Darvin Galeano, es un peleador con pocas peleas, pero de buena pegada, el colombiano declaró que no sabía nada del ‘Mickey’ hasta que le dijeron que iba a pelear con él.

Ambas boxeadores encabezan la velada de este 15 de diciembre denominada ‘Jueves Fight Night’ en el gimnasio municipal Josué Neri Santos, presentada por la empresa Promociones del Pueblo en asociación con BXSTRS Promotions.

“Me siento muy contento de una pelea más, de tratar de cerrar el año con una victoria aquí en casa para buscar oportunidades en Estados Unidos. He tenido varias, pero la verdad la bolsa no me conviene, es por eso que no he ido a pelear allá”, dijo ayer el peleador juarense de 37 años de edad momentos antes de subir al ring que se montó a espaldas de la Catedral y donde los protagonistas de esta función tuvieron un entrenamiento público bajo un clima bastante frío.

-¿Qué sabes de tu rival?

“Sé que es un peleador de pocas peleas, pero tiene buena pegada, tiene su récord de 12, 13 peleas, creo tiene nueve nocauts, es un peleador fuerte, alto, ahora voy en peso ligero, debo tener más cuidado, pero vengo concentrado a hacer lo mío”, respondió el boxeador fronterizo.

De 28 años de edad y oriundo de Montería, Colombia, Darvin ‘El Escorpión’ Galeano mencionó estar muy contento de formar parte de esta cartelera boxística.

“Primeramente me siento muy contento, muy agradecido con Dios por esta oportunidad que me brinda aquí en Ciudad Juárez y de verdad que es una ciudad un poco fría, pero muy bonita, de verdad que me ha gustado y la atención de las personas con las que me he relacionado muy bonita atención, de verdad que no me esperaba tanto y contento de estar en esta velada de boxeo de tanta magnitud como esta por ESPN y nada, agradecido con Dios por estar aquí.”

-¿Qué sabes del ‘Mickey’?

“De verdad que no sabía nada, no lo había escuchado nunca hasta que me dijeron que iba con Miguel Román y bueno empecé a verlo a él y de verdad que es un boxeador muy aguerrido y aquí estamos para pelear y hacer una buena pelea y que gane el mejor, yo también vine a ganar aquí a su casa y estamos preparados para lo que se venga”, contestó ‘El Escorpión’.

Por su parte, Diana ‘La Bonita’ Fernández comentó que trata de posicionarse en la categoría de peso gallo como la número uno y así buscar una nueva oportunidad de un título mundial. Por ahora, la juarense es la número dos en la clasificación mundial.

“Bien, cerrando otra vez con peleadoras extranjeras, yo creo que terminamos el año muy bien y sobre todo empezar el próximo 2023 con peleas más importantes fuera de casa”, dijo Diana.

En relación a su rival de este jueves, la panameña Nataly Delgado, Diana dijo no saber mucho de ella, solamente que es alguien que no ha peleado antes con mexicanas y que es alguien que siempre busca la pelea, por lo que puede ser peligrosa.