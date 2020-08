Se alejan ‘Locos’ de la cima de grupo

Cortesía Phoenix Rising FC

Aunque se mantiene en el segundo lugar del Grupo C, El Paso Locomotive amaneció más lejos de la cima del Grupo C en el Campeonato 2020 de la USL tras perder el sábado por la noche con Phoenix Rising FC, 3-1. Los paseños se quedaron con cinco puntos, mientras que el primer lugar es ocupado por New Mexico United con 10.

Fue la segunda derrota al hilo para los ‘Locos’, que el próximo sábado están obligados a vencer a Colorado Springs Switchbacks, en un partido entre rivales del mismo grupo. El equipo de Colorado suma un punto menos que la máquina fronteriza, es por eso que El Paso no se puede dar el lujo de volver a perder. Además, los Switchbacks tienen un partido menos que Locomotive.

Una semana después de ese juego, El Paso visitará Salt Lake City para enfrentarse a los Real Monarchs, actuales campeones defensores del Campeonato de la United Soccer League y que el sábado anterior vencieron como visitantes a Colorado, 2-1, en lo que fue apenas su primer triunfo este año.

Este fin de semana Real Monarchs no tendrá actividad,volverán a la acción hasta el 15 de agosto cuando reciban a El Paso. Para esa fecha, los ‘Locos’ podrían estar cuatro puntos arriba de SLC, pero en caso de no sacar un buen resultado ante Colorado, el panorama sería muy distinto en su visita a Salt Lake, pues estarían apenas uno o dos puntos arriba de los Monarcas.

Cabe recordar que la temporada 2020 fue recortada a 16 partidos por equipo, de los cuales la máquina ya jugó cinco. De esos 16 juegos cuatro son ante rivales de otros grupos y 12 contra los otros tres que conforman el Grupo C. A los ‘Locos’ les resta solamente un partido intergrupal, contra San Antonio el 12 de septiembre, y 10 contra los de su mismo grupo, de los llamados de seis puntos.

A los playoffs calificarán los dos primeros lugares de cada grupo, de ahí la importancia para los paseños de sumar puntos en esos 10 juegos, cuatro contra Colorado, cuatro contra Real Monarchs y dos ante el United.