Se agiganta

Cuando sus padres la animaron a practicar un deporte, Rebeca Morales recurrió al Internet y los sorprendió cuando les dijo que quería entrenar esgrima, pues ellos prácticamente no conocían esta disciplina. Un año y medio después de tomar esa decisión, la deportista fronteriza de 10 años se convirtió en campeona nacional.

“Fui a Puebla y gané primer lugar en espada femenil Infantil A”, compartió Rebeca. “Fue un torneo nacional por parte de la Federación Mexicana de Esgrima. Fue muy chida, me gustó mucho convivir con los niños que había ahí porque soy la única de mi categoría acá en Ciudad Juárez”.

Antes de triunfar en el Nacional, Rebeca tomó parte en una competencia local que se llevó a cabo en el Parque Central, donde ganó medalla de oro en espada y medalla de plata en florete. Después, fue a la fase estatal de los Juegos Conade y también obtuvo oro en espada y plata en florete.

–¿Por qué quisiste practicar esgrima?

“Tengo un año y medio en esgrima y desde chiquita creo que lo vi en la tele y me gustó mucho este deporte. Le dije a mi mamá que quería practicarlo, que me quería a meter. Mi mamá se puso a buscarlo, lo encontramos y ahí me metí, en el Parque Central en el Club Gladiators con el coach Víctor Cortines”.

La esgrima se practica con espada, florete y sable, pero Rebeca solamente tira con los dos primeros.

“Yo solamente tiro florete y espada, y me siento mucho mejor en espada porque en florete hay muchas reglas. La diferencia que tiene es que sólo se toca en el pecho, en un chaleco que tenemos, y en espada podemos tocar todo el cuerpo, hasta los pies, las manos, todo eso. Por eso siento que la espada me gusta más, también porque es un poquito más agresiva que el florete”.

-¿Cómo te sientes con la medalla del Campeonato Nacional?

“Me siento muy feliz, estuvo muy chida, estuvo muy divertido y se la dedico a todos, mi familia de aquí, a mi familia de Sinaloa, a mi club, a todas las mamás que me apoyaron y a mis papás obviamente”, respondió la futura alumna de sexto año de primaria en el Instituto Campestre de México.

–¿Por qué invitarías a niños de tu edad a practicar este deporte?

“Porque primero para que entiendan mucho este deporte que es muy bonito, es un deporte muy bonito y me gustaría que más niños de mi edad lo practicaran”.

Rebeca entrena tres días a la semana y cada entrenamiento dura poco más de dos horas, pero al no haber niños de su edad, practica con los de 11, 14 y hasta de 19 años, lo que representa cierta ventaja para ella.

“Sí me ayuda mucho, porque los otros niños tienen la ventaja de que tienen muchos niños de su edad con los que practican en lugar de los grandes, pero como yo practico con grandes tengo más habilidad en eso”, compartió la deportista fronteriza.

Conózcala

Nombre: Rebeca Morales Ahumada

Fecha de nac.: 24 de octubre del 2012

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 10 años

Estatura: 1.50 m

Peso: 46 kg