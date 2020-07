Se adaptan nuevas Bravas al equipo

Cortesía FC Juárez

Alargada la pretemporada y con un trabajo concienzudo en el día a día, las dos nuevas jugadoras de Bravas de Juárez, Sahiry Cruz y Alondra Ubaldo cumplieron con su primera semana de entrenamiento con el resto del equipo que dirige Gabino Amparán.

El conjunto fronterizo afina detalles para llegar en la mejor de las condiciones al inicio de la nueva temporada, y en busca de fortalecerse se hizo de los servicios de Sahiry Cruz, jugadora procedente de Monarcas Morelia, que se desempeña como defensa.

La futbolista hidrocálida dio sus primeras impresiones tras arribar al club juarense. “La verdad me siento muy motivada para aportar al grupo. Me recibieron muy bien, me acogieron bastante bien mis compañeras”, comentó la jugadora de 19 años.

La defensa originaria de Aguascalientes hizo su debut en el Apertura 2017 con las Centellas de Necaxa con quien disputo tres torneos, para el Clausura 2019 se trasladó a Monarcas Morelia, ahí jugó tres campañas más, haciéndose de la titularidad el campeonato pasado.

Con tres temporadas de experiencia en la Liga MX, la nueva jugadora de las Bravas dijo cuál era su objetivo en esta pretemporada.

“Primero que nada buscar un puesto en el once ideal y acumular la mayor cantidad de minutos posibles”, manifestó Sahiry.

Quien también ya entrenó con el equipo fronterizo fue la portera Alondra Ubaldo, que llegó tras la baja de Gabriela Machuca.

La nueva cancerbera de Bravas habló de sus primeras sesiones con el grupo, luego del entrenamiento que vivió.

“Me siento muy contenta, es otra oportunidad que tengo, otra nueva familia y espero aportar mucho en el equipo. El equipo me recibió muy bien, me acogieron, la verdad me siento bien cómoda con el equipo”, expresó la arquera de 19 años.

La portera tapatía hizo su debut el 6 de enero de 2018 ante el América en el Clausura 2018 con el equipo de Toluca, institución con la que participó en cinco torneos. En el Clausura 2020 sumó todos los minutos convirtiendo en titular indiscutible de la escuadra escarlata.

“Primero que nada, mi objetivo es ser titular, después, como te repito, aportar mucho al equipo y pues entrenar mucho para que en los partidos nos vaya superbién”, puntualizó Ubaldo.