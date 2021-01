Se adapta a la frontera

Cortesía FC Juárez

Contento de estar con los Bravos del FC Juárez, el refuerzo chileno Luis Pavez se calificó a sí mismo como un lateral muy ofensivo, que le gusta juntarse con sus compañeros por la banda, tratar de penetrar por ahí, tirar centros y tratar de habilitar a los atacantes.

“Soy un jugador muy técnico, creo que eso es lo que me caracteriza y espero aportar al equipo”, dijo el defensa sudamericano luego de su primer entrenamiento con el equipo juarense.

“Ya entrené con todos los chiquillos, los que no tuvieron minutos en el partido y la verdad que me siento bien, me siento contento de estar en este equipo, en este ciudad. De a poco voy conociendo la ciudad, voy conociendo a mis compañeros, voy conociendo la idea del entrenador, el ritmo de futbol acá, que es muy distinto al de Chile”, declaró Pavez.

El lateral chileno agregó que llega a esta frontera con mucha ilusión y muchas ganas de aportar al equipo, de ser un jugador importante para el equipo y cuando le toque estar en la cancha hacerlo de la mejor manera.

“A la hora de defender soy un jugador ordenado, a la hora de marcar tengo que estar obviamente cerca del otro jugador, pero la verdad que soy un jugador que tiene mucho ritmo, que siempre se entrega a full por el equipo y tratar de ayudar en lo ofensivo y en lo defensivo. Soy un jugador muy técnico, creo que eso es lo que me caracteriza y espero aportar al equipo”, señaló Pavez.

Aunque no fue parte del grupo que hizo el viaje a Pachuca, Pavez vio el partido por televisión y consideró que ante de la expulsión de Marco Fabián el FC Juárez se vio muy bien.

“Presionando arriba, tratando de juntarse el equipo con pases y tratar de llegar al arco. Luego la expulsión condicionó el partido, siempre es muy difícil jugar con uno menos, hoy en día eso te resta mucho y salió el gol, el equipo hizo un muy buen esfuerzo, de mucha calidad y lamentablemente por situaciones del partido, porque el otro equipo te ataca de repente le sale el gol y en esta ocasión lograron el empate, pero las sensaciones que me deja es que el equipo tiene ganas y que tiene una idea de juego que es presionar arriba y tratar de llegar tocando.”

Pavez considera que los partidos del futbol mexicano son muy intensos y espera poder entrar en ritmo pronto, saber cómo es acá el futbol y ser un aporte para los Bravos.

“Tengo mucha ilusión, muchas ganas de mejorar, de aprender, de seguir creciendo como jugador y de ser un aporte”.