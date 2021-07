¡Se acerca la medalla!, México avanza a semifinales en Tokio 2020

Associated Press Associated Press Associated Press

Un partido casi perfecto fue el que el Tri olímpico concretó la mañana de este sábado al golear 6-3 a Corea del Sur y amarrar su boleto a las semifinales de Tokio 2020, con alta posibilidad de subir nuevamente al podio en esta disciplina. Brasil será el rival del conjunto que dirige Jaime Lozano en las semifinales, un partido que tiene tintes de revancha para la Verdeamarela. El vendaval ofensivo de México inició a los 12 minutos con una anotación de Henry Martín, quien empujó un balón con la frente dentro del área chica. Corea logró empatar al minuto 20 con un tiro de larga distancia de Dong-Gyeong Lee, pero una extraordinaria pincelada de Luis Romo le devolvió la ventaja al equipo tricolor con su gol al minuto 30, luego de recepcionar un trazo largo de Alexis Vega y cruzar al arquero rival con un zurdazo. Sebastián Córdova marcó el tercer gol mexicano desde los once pasos al minuto 39. Lee encendió las alarmas al descontar el marcador con un golazo al 51, pero la calma volvió con el segundo gol de la noche de Henry Martín, nuevamente con un cabezazo, al 54’. Córdova confirmó ser uno de los mejores hombres sobre la cancha con un golazo desde fuera del área, en el que impactó el esférico en el travesaño y después tocó la red, al minuto 63. Eduardo Aguirre sentenció el boleto a la semifinal con una anotación al 84’, luego de un centro raso de Diego Lainez que Aguirre pudo recibir y disparar de media vuelta para mandarla a la red. El último gol del partido fue obra de Ui-Jo Hwang en un tiro de esquina, al minuto 91, sólo para descontar el marcador y hacer menos humillante el resultado. El partido entre México y Brasil se desarrollará la madrugada del martes 3 de agosto, en punto de las 2:00 am. En caso de avanzar a la final, el Tri jugará por el oro el sábado 7 de agosto, en caso perder luchará por la medalla de bronce el viernes 6 de agosto.