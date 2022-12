Se acerca el inicio de temporada de carreras en Sunland Park

Las carreras de caballos en vivo en el hipódromo de Sunland Park están prácticamente a la vuelta de la esquina, pue darán inicio el próximo viernes 30 de diciembre. La primera posta de ese día será a las 12:25 pm y así se pondrá en marcha la temporada número 63 de 55 días, que se extenderá hasta el domingo 2 de abril del 2023.

Lleno de ricas carreras de stakes, Sunland Park ofrece algunas de las carreras más atractivas para caballos purasangre y cuarto de milla en el suroeste de Estados Unidos. La temporada de $16 millones de dólares en bolsas repartirá más de 275 mil dólares en premios por día de carrera.

La joya de la corona es el Sunland Derby (Gr. III), con bolsa de 600 mil dólares, que se llevará a cabo el domingo 26 de marzo de 2023. La carrera de preparación para el Derby de Kentucky ofrece 50 puntos de calificación al ganador para ingresar a la Carrera por las Rosas 2023.

La 18ª edición del clásico de una milla y un octavo presenta un gran día valorado en más de 1.6 millones de dólares. El Sunland Park Oaks de 300 mil dólares, el New Mexico Breeders' Derby de 250 mil dólares, el New Mexico Breeders’ Oaks de 250 mil dólares, el New Mexico State University Stakes de 120 mil dólares, el Bill Thomas Memorial Stakes de 100 mil dólares y el Harry W. Henson Handicap de 100 mil dólares, también son parte del día más importante de Sunland Park.

El ganador del Sunland Derby de este año, Slow Down Andy, se catapultó a una tremenda campaña como tresañero. Entrenado por el tres veces ganador del Sunland Derby, Doug O'Neill, Slow Down Andy corrió hacia la victoria en el Del Mar Derby (Gr. II) y participó en el prestigioso Awesome Again Stakes (Gr. II) en Santa Anita Park y en la Breeders' Cup Mile (Gr. I) en Keeneland. El hijo de Nyquist corrió audazmente contra los mejores dosañeros del país y ahora tiene cuatro victorias en su carrera y ganancias que superan los 909 mil dólares.

La temporada 2022-23 comienza con un excelente menú de fin de semana de apertura. El Campeonato en Sunland Park (Gr. III), con bolsa de 350 mil dólares, se llevará a cabo el sábado 31 de diciembre. Los mejores cuartos de milla del mundo se enfrentarán en la 21ª carrera de esta función en una distancia de 440 yardas. El campeón defensor Instygator se mantiene en forma y es un posible finalista.