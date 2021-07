Se acabó la magia, fuera Mendieta de Bravos

Ciudad Juárez— Un año y medio después de su llegada a esta frontera, el paraguayo William Mendieta dejó de ser jugador de los Bravos del FC Juárez, según dio a conocer hace unos momentos la directiva del equipo local.

Mendieta, apodado ‘El Mago’, fue anunciado como refuerzo de Bravos en diciembre del 2019. Llegó procedente del Olimpia de Paraguay y con la etiqueta de ser seleccionado nacional de su país.

“Es un jugador de talla internacional y que ha pasado también por el futbol brasileño”, destacó en aquel momento el departamento de prensa del FC Juárez, sin embargo, en tres torneos de la Liga MX el sudamericano no pudo presumir su magia con la playera de los Bravos.

De 32 años de edad, Mendieta no vio acción en los primeros seis partidos el Clausura 2021. En la Jornada 1 contra Pachuca y en la siete ante Mazatlán estuvo en el banco de suplentes, pero no jugó. En las fechas dos, tres, cuatro y seis no fue convocado por el entonces técnico Luis Fernando Tena. Cabe recordar que la quinta jornada se jugó en una fecha posterior.

La primera participación de Mendieta en este torneo fue hasta el 28 de febrero, en la Jornada 8, cuando Bravos cayó en Torreón 3-2 y él jugó 45 minutos. Una jornada después, en partido a mitad de semana, jugó 72 minutos contra Monterrey, el mayor número de minutos que estuvo sobre la cancha en el Apertura 2021.