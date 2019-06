Scherzer, intocable

Cincinnati.- Max Scherzer ponchó a su mayor número de bateadores de esta temporada con 15 y sólo permitió tres hits durante ocho innings, para guiar a los Nacionales de Washington a una victoria ayer 4-1 sobre Cincinnati, su duodécimo triunfo en 14 juegos contra los Rojos.

Scherzer (3-5) alcanzó doble dígito de ponchados por cuarta vez en 13 aperturas esta campaña y 86ta ocasión en su carrera, la mayor cantidad entre los lanzadores activos y la séptima máxima en general. Retiró a 13 de sus últimos 14 adversarios, y 84 de sus 120 lanzamientos fueron strikes. Scherzer dio una base por bolas y golpeó a un bateador.

Sean Doolittle lanzó un noveno episodio perfecto para su 12mo salvamento en 14 oportunidades. Washington ganó los últimos dos encuentros de la serie tras perder el primero y ha ganado siete de nueve tras una racha de cinco derrotas.

Sonny Gray (2-5) necesitó 32 lanzamientos en la primera entrada y concedió dos carreras y cinco hits en cinco capítulos.



Cerveceros 4, Piratas 2

Pittsburgh.- Zach Davies permitió ocho imparables en poco más de ocho entradas, lo que le dio al bullpen de Milwaukee un merecido descanso, en una victoria por 4-2 sobre los Piratas de Pittsburgh.

Davies (6-0) retiró por la vía del ponche a tres y entregó un pasaporte para permanecer invicto. Abandonó la lomita luego de permitir un doble de Colin Moran al inicio de la novena entrada.

Corbin Burnes heredó un atasco con dos hombres en las bases y con un out en la pizarra, pero consiguió su primer salvamento de la temporada y el segundo de su carrera.

Un día después de necesitar seis lanzadores y casi 5 horas y media para obtener una victoria por 12-10 en 13 entradas, los Cerveceros debieron sobreponerse a la fatiga para llevarse tres de los cuatro juegos contra Pittsburgh en el primer enfrentamiento de la campaña entre los rivales de la División Central de la Liga Nacional.



Mellizos 9, Rays 7

St. Petersburg, Florida.- Jake Odorizzi resolvió seis innings en blanco y colocó en 1.96 su efectividad, la mejor de las Grandes Ligas, en el duelo que los Mellizos de Minnesota ganaron 9-7 a los Rays de Tampa Bay.

Odorizzi (8-2) permitió tres imparables y repartió nueve ponches para ganar su octava decisión consecutiva. El derecho, quien se marchó con una ventaja de 7-0, no ha recibido carrera en seis de sus últimas siete aperturas.

Minnesota se recuperó de la paliza por 14-3 sufrida el jueves para ganar los últimos tres partidos de la serie. Ostenta una foja de 40-18, la más destacada de las Mayores.

Los Rays anotaron cinco carreras en el séptimo episodio para acercarse a dos.



Gigantes 8, Orioles 1

Baltimore.- Brandon Crawford disparó dos jonrones, Evan Longoria salió del bache con el madero al añadir un cuadrangular solitario, y los Gigantes de San Francisco se apoyaron en una sólida actuación de Jeff Samardzija para arrollar 8-1 a los Orioles de Baltimore.

Fue la victoria número 999 de Bruce Bochy con San Francisco. Se colocó a una de unirse a John McGraw como los únicos managers en la historia de los Gigantes con al menos un millar de triunfos.

Crawford conectó vuelacercas solitarios en el sexto y el octavo episodio. No había bateado más de un bambinazo en el mismo juego desde agosto de 2015, y lo ha conseguido tres veces en su carrera.

Longoria dejó atrás una racha en que se había ido de 21-0 al disparar un leñazo en el cuarto acto. Fue su primer jonrón en 50 turnos.



Cachorros 1, Cardenales 2

San Luis.- Adam Wainwright entregó siete boletos, la mayor cifra en su carrera, pero cubrió ocho innings en blanco para que los Cardenales de San Luis superaran 2-1 a los Cachorros de Chicago, barridos en la serie de tres duelos.

Los Cardenales batearon apenas cuatro hits para hilar su cuarta victoria consecutiva. Chicago fue limitado a tres imparables y cayó por sexta ocasión en siete encuentros.

Wainwright (5-5) no toleró hit sino hasta que Kris Bryant bateó un sencillo con un out en la sexta entrada. Permitió dos imparables y repartió ocho ponches durante una faena de 126 lanzamientos.

Tres veces elegido al Juego de Estrellas, Wainwright regaló tres boletos a sus primeros cinco adversarios.



Indios 0, Medias Blancas 2

Chicago.- Lucas Giolito lanzó pelota de cinco hits hasta el octavo inning para lograr su sexta victoria consecutiva y Tim Anderson disparó un jonrón, para llevar a los Medias Blancas de Chicago a un triunfo por 2-0 sobre los Indios de Cleveland.

Giolito (8-1) ponchó a nueve y no dio bases por bolas. Extendió su racha sin conceder carrera a 14 entradas y un tercio. El derecho de 24 años se fue con foja de 5-0 y efectividad de 1.74 en seis aperturas en mayo.

Aaron Bummer sacó dos outs en el octavo episodio y el dominicano Alex Colomé finalizó para su duodécimo salvamento en 12 oportunidades.

Anderson abrió el cuarto capítulo con un vuelacercas entre el jardín izquierdo y el central para su noveno bambinazo del año.



Tigres 4, Bravos 7

Atlanta.- Dansby Swanson conectó un jonrón, impulsó tres carreras y anotó la del desempate gracias a un doble de Freddie Freeman en la octava entrada para que los Bravos de Atlanta superaran 7-4 a los Tigres de Detroit.

Atlanta se llevó dos de tres juegos ante los Tigres. No había ganado una serie Interliga como local desde que triunfó en dos de tres duelos precisamente ante Detroit en 2016.

Los Bravos tenían una foja de 0-5-3 en sus últimas ocho series como locales contra equipos de la Liga Americana.

El abridor colombiano de los Bravos, Julio Teherán, lanzó cinco entradas en blanco y abandonó el montículo con una ventaja de 3-0.