Santo debut

Desde la primera vez que pateó un balón cuando era todavía muy niño, Camil Eguade sintió un gran gusto por el futbol soccer, deporte que con el paso de los años se ha convertido en su gran pasión y que el martes pasado le dio la oportunidad de debutar en la Primera División, en un partido de la Copa MX del futbol mexicano.

Nacido en Ciudad Juárez hace 19 años, cuando tenía 12 Camil tomó un día la firme decisión de salir de su casa y dejar esta frontera para viajar a Torreón, Coahuila en busca de su sueño futbolístico, aunque eso significara estar lejos de su familia.

El martes por la noche Santos visitó y goleó 4-0 a los Correcaminos de la UAT, en la jornada 6 de la Copa MX, y fue ahí, en el estadio Marte R. Gómez de Ciudad Victoria, que el jugador juarense recibió la primera oportunidad de jugar con el equipo grande de Torreón.

“Fue algo que se ha trabajado, algo que he buscado desde que llegué a Santos. Fue un momento de muchas emociones y alegrías, una recompensa de algo que siempre he buscado, por lo que siempre he luchado; es algo inexplicable”, compartió Camil vía telefónica desde Torreón.

Corría el minuto 83 cuando el futbolista fronterizo fue llamado a la línea de banda para entrar al partido en lugar de Édgar Games. Si bien fueron siete minutos los que Camil estuvo en la cancha, nunca los olvidará porque fueron los primeros que acumuló con el equipo grande de Santos.

“Siempre quedará grabado, son mis primeros minutos en la Primera División y dentro de la cancha mis compañeros estuvieron acompañándome, me arroparon muy bien”, comentó Eguade, quien de los 4 a los 12 años de edad jugó en Soles de Juárez bajo la mirada de Hiram Gutiérrez, en la Liga Marcelino Champagnat.

Luego de ser detectado en unas visorías del Santos Juárez que dirige Reynaldo Romero, donde estuvo un año, Camil se incorporó a las fuerzas básicas del equipo en Torreón con la firme intención de ir paso a paso en busca de cumplir sus metas, que él mismo pone muy altas, pues sueña con llegar al futbol europeo.

“Desde chico he sabido que quiero ser futbolista, es mi pasión, voy a luchar para consolidarme en Primera. Santos fue el primer equipo que vio un futuro en mí y aprovecharé la oportunidad. Esperemos y de aquí a Europa, que es otro de mis sueños”, apuntó.

Estudiante de la carrera de Administración de Empresas, Camil señala que le gusta exigirse, ir paso a paso, pero hacer bien su trabajo en Santos, hacer un buen papel que lo lleve a cosas buenas, incluido algún llamado a Selección Nacional.

Estar fuera de casa desde muy chico lo ha ayudado a madurar más rápido que otros chicos de su edad, pues ha aprendido a valerse por sí mismo, además de que este deporte le ha dejado experiencias muy bonitas, como viajes a otras ciudades, hacer nuevas amistades y lecciones que lo han marcado de por vida.

“Es una gran satisfacción hacer lo que me gusta”, dijo Camil. A la vez, no niega que extraña a su familia y, por eso, cada vez que viene de vacaciones procura aprovecharla al máximo.