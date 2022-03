Santiago Muñoz es titular en triunfo del Newcastle Sub-23

El juarense Santiago Muñoz volvió a salir como titular con el equipo Sub-23 del Newcastle United FC, que este martes derrotó 1-0 al Birmingham City en la fase de grupos de la Copa Premier League U23 del futbol inglés.

‘Santi’ estuvo sobre la cancha 61 minutos, fue reemplazado por Isaac Westendorf y no pudo anotar gol.

PUBLICIDAD

La victoria del Newcastle United se concretó al minuto 89 con el gol de Dylan Stephenson, asistido por Bradley Cross.

“Sé que a la afición le gusta que esté aquí. Cuando llegué recibí muchos mensajes positivos y me gustó mucho todo el apoyo que me dieron. Me gusta mucho la ciudad. Quiero agradecer a la afición por su apoyo”, dijo el fronterizo después del partido.

“Estoy muy contento de tener minutos. Tuve una lesión pero me recuperé y estoy trabajando para estar completamente en forma”, agregó Muñoz.

El triunfo permitió que las Urracas sumaran 10 partidos ganados, por dos empatados y siete perdidos, y llegar a 32 puntos, con 37 goles a favor y 33 en contra, para una diferencia de +4 y así ubicarse en el tercer lugar de la tabla general, por arriba del Stoke City, que tiene el mismo número de puntos, pero con -1 de diferencia en el goleo.

La competencia es dominada por el Fulham, con un total de 55 puntos, producto de 18 victorias, un empate y una derrota, mientras que en el segundo sitio se ubica en Norwich City, con 25 unidades, gracias a 11 triunfos, dos igualadas y ocho descalabros.

De 19 años de edad, Muñoz llegó al Newcastle United a mediados de septiembre del año pasado, pero fue hasta el pasado 14 de febrero cuando tuvo su primer partido oficial con el equipo juvenil.

Aquel día, Muñoz entró de cambio al minuto 64 en el duelo contra el Huddersfield Town, correspondiente a la fase de grupos de la Copa Premier League Sub-23, que el Newcastle perdió 2-0.