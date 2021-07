Santiago Muñoz busca el sueño europeo y deja concentración de Santos

El juarense Santiago Muñoz no quita el dedo del renglón en cuanto a su intención de emigrar al futbol europeo y como primer paso decidió dejar la concentración del Santos de Torreón el domingo pasado, según reportó este martes el portal de ESPN.

Antes de que empezara el Clausura 2021 de la Liga MX el Sporting de Lisboa tuvo acercamientos con el cuadro de Torreón interesados por contar con los servicios del delantero fronterizo. Después, a las pocas semanas de empezada la competencia surgió el fuerte rumor de que estaba todo acordado para que Santi llegara a préstamo con el Cercle Brugge del futbol de Bélgica, pero que finalmente no se concretó y el juarense tendría que esperar hasta el verano.

La directiva santista no confirmó esto último, pero sí reconoció el interés que hubo de parte del Sporting de Lisboa por Muñoz.

“No lo veíamos con la mente puesta aquí y lo mandamos a Torreón para que lo solucione, se tranquilice su cabeza y tome una decisión. Si después surge una oferta la tomará o no, no es una decisión mía, pero la realidad es que no lo veíamos enfocado en el trabajo diario”, dijo el técnico de Santos, Guillermo Almada.

Santos busca renovar el contrato con Santi, algo que el jugador de 18 años ya no desea y al parecer su entorno tampoco, cuando le quedan seis meses de vínculo con la oncena de Torreón.

El domingo, cuando Santos realizaba un partido amistoso con el Tampico Madero, de la Liga de Expansión, ‘Santi’ decidió dejar la concentración y regresar a Torreón.

Muñoz está por ahora en la casa club, donde ha vivido desde que llegó a este equipo luego de haber sido descubierto en un torneo de ‘Alianza de Futbol’ en El Paso.

En octubre del año pasado Santi tuvo su debut en la Primera División del futbol mexicano. Entró de cambio contra San Luis y jugó 21 minutos. Pero fue en el Clausura 2021 en el que despuntó con el Santos a tal grado que se ganó la titularidad en la mayor parte de la fase regular.

Según ESPN Digital, Muñoz y Santos negocian para que el cuadro lagunero acepte la primera oferta formal que les presenten, pues al parecer hay por lo menos dos equipos interesados en sus servicios.

Subcampeón del Mundo Sub 17 e integrante del equipo Sub 23 que ganó el Preolímpico de la Concacaf en Guadalajara, Santi entrenará por separado en las instalaciones del Santos hasta que se resuelva su futuro.