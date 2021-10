‘Santi’ Muñoz prefiere a la Selección Mexicana

“Estoy a gusto en México, me siento más mexicano”, declaró el juarense Santiago Muñoz al canal de Youtube ‘Zabalive’ por la polémica que se ha generado en el sentido de a qué país le gustaría representar en selecciones mayores, México o Estados Unidos.

Muñoz, de 18 años de edad y nacido en El Paso, recientemente firmó con el Newcastle United FC de la Premier League del futbol inglés, después de haber llegado a la organización del Santos de Torreón en el 2017.

Santi ya ha jugado con la Selección Mexicana, pero en las divisiones inferiores. Al tener la doble nacionalidad también podría hacerlo con el equipo de las barras y las estrellas, aunque por ahora el delantero fronterizo se inclina por defender el verde, blanco y rojo y le gustaría hacerlo en Qatar 2022.

“Es un tema que he platicado mucho, para mí es un orgullo el poder ser considerado por las dos selecciones, para mi familia también. Tengo la posibilidad de eso, desde el momento en que inicia mi carrera profesional, tenía la opción de ir a Estados Unidos, pero yo decidí México porque me siento más mexicano, definitivamente”, declaró Muñoz.

En el 2019, Santi formó parte del equipo mexicano que tomó parte en el Mundial Sub-17 en Brasil y que logró el subcampeonato al perder ante los anfitriones. Este año, el juarense fue convocado al equipo Sub- 23 que compitió en el Preolímpico de la Concacaf en Guadalajara, donde también acumuló algunos minutos.

“Yo vivo en el presente, desde que me llegó la primera convocatoria con Selección Mexicana el trato fue buenísimo. He tenido también acercamientos con Estados Unidos, pláticas, y he sido claro, estoy a gusto en México, mi presente es México, creo en México y es mi casa.”

Muñoz dijo estar orgulloso de representar a su ciudad y a su país en un lugar tan lejos como Inglaterra y pidió a los jóvenes no dejar de trabajar para cumplir sus sueños.