Sánchez intratable

Chicago.- El venezolano Aníbal Sánchez lanzó pelota de un hit hasta el noveno inning y se ayudó a sí mismo con dos toques perfectamente colocados para conducir ayer a los Nacionales de Washington a una victoria por 9-3 sobre los Cachorros de Chicago.

Washington tuvo que sobreponerse al desgaste tras su triunfo del jueves por la noche 7-1 en Pittsburgh. Los Nacionales llegaron a Chicago hasta la madrugada del viernes, pero su encendida alineación lució como si hubiera tenido más que suficiente descanso.

El dominicano Juan Soto y Adam Eaton batearon sendos jonrones para que Washington mejorara a 13-4 en sus últimos 17 juegos, colocando presión sobre Atlanta, líder de la División Esta de la Liga Nacional, y fortaleciendo su posición al frente de la carrera por un boleto como comodín. Desde el 5 de agosto ha superado a sus rivales por 129-66.

Chicago había ganado cinco en fila, pero fue incapaz de sobreponerse a un inicio tambaleante de Jon Lester (10-9) y a otra pobre actuación en la caja de bateo. Los Cachorros finalizaron con tres hits, incluidos dos en su novena entrada de tres anotaciones, un día después que concluyeron con dos en una victoria por 1-0 sobre San Francisco.

Sánchez (8-6), quien voló a Chicago el jueves antes de tiempo, permitió una carrera limpia para mejorar a 8-0 en sus últimas 16 aperturas. Matt Grace sacó los últimos dos outs.

Por los Nacionales, los dominicanos Soto de 4-3 con cuatro anotadas y una producida, Víctor Robles de 4-2 con una anotada y dos impulsadas. El venezolano Sánchez de 3-2 con una empujada.

Por los Cachorros, los puertorriqueños Víctor Caratini de 1-0 con una anotada, Javier Báez de 2-0.



Rays 7, Orioles 1

Baltimore.- Austin Meadows bateó el primer grand slam de su carrera para coronar un segundo inning de siete anotaciones, Trevor Richards brilló en su segunda apertura con Tampa Bay y los Rays extendieron su impresionante racha en gira al vencer 7-1 a los Orioles de Baltimore.

En cuenta de 2-0, Meadows conectó un lanzamiento de Ty Blach (0-2) y colocó la pelota en los asientos del jardín central para guiar a Tampa Bay a su cuarta victoria consecutiva sobre Baltimore. El vuelacercas fue el punto culminante de un capítulo en que los Rays lograron cinco imparables y un par de bases por bolas.

Tampa Bay ha ganado 11 de sus últimos 12 encuentros como visitante y ahora está al frente de la carrera por el comodín en la Liga Americana. La marca de los Rays en gira, de 42-23, es la mejor en las Mayores.

Richards (1-0) fue dominante al permitir a Baltimore sólo dos hits y un pasaporte durante seis entradas en blanco, su salida más larga desde el 8 de junio.

Por los Rays, el venezolano Jesús Aguilar de 3-2 con una anotada. El dominicano Willy Adames de 4-1. El cubano Guillermo Heredia de 4-1.

Por los Orioles, los dominicanos Jonathan Villar de 3-1 con una anotada y una producida; Hanser Alberto de 4-0. Los venezolanos Anthony Santander de 3-1; Renato Núñez de 4-1.



Perderían el resto del año a Brandon Lowe

El segunda base de los Rays Bay Brandon Lowe sufrió una lesión en el cuádriceps durante una asignación de rehabilitación y es probable que se pierda el resto de la temporada.

El manager Kevin Cash dijo que Lowe se lesionó el miércoles mientras jugaba para el equipo de Tiple-A Durham.

“Lo más probable es que esté fuera por el resto del año”, comentó Cash. “Creo que es la mejor forma de decirlo. Si regresa antes, genial”.

Lowe, seleccionado al Juego de Estrellas, batea para .276 con 16 cuadrangulares y 49 producidas. El pelotero no ha tenido actividad desde el 2 de julio a causa de una lesión en la espinilla derecha.

“Básicamente desde el 2 ó 3 de julio, o cuando haya sido, se convirtió en una decepción”, dijo Cash. “Ha hecho todo lo que pudimos pedirle en la primera mitad. Fue muy merecedor que fuera seleccionado al Juego de Estrellas”.

“Desafortunadamente, se presentó la lesión en la espinilla y ahora esto justo cuando se estaba acercando. No es lo ideal, pero estamos equipados con algunos muchachos que ciertamente pueden entrar y continuarán llenando ese vacío. Lo hemos hecho, pero lo vamos a extrañar”.



Recibe Bryce Harper licencia de paternidad

Miami.- El toletero Bryce Harper, de los Filis de Filadelfia, salió de la lista de peloteros en activo al recibir una licencia por paternidad, anunció el equipo.

Asimismo los Filis convocaron de nueva cuenta al antesalista dominicano Maikel Franco, procedente del equipo de Lehigh Valley de la Triple A.

Adam Haseley cubrió de titular el jardín derecho en sustitución de Harper en el primer partido de la serie que Filadelfia disputará de visitante contra Miami.

Harper, quien viajó a su casa en Las Vegas al término del partido del miércoles, podría no ver acción durante tres encuentros por su inclusión en la lista de paternidad.

Harper acumula un promedio de bateo de .254 con 27 jonrones y 92 producidas en 125 partidos.

Antes del encuentro de ayer, los Filis tenían una foja de 66-60 y se encontraban a nueve juegos y medio de la cima de la División Este de la Liga Nacional y a dos juegos de aspirar al segundo comodín.