Los 49ers han tenido un inicio de campaña con récord de 4-0, el mejor de la franquicia desde 1990. Ostentan una de las defensivas más dominantes de toda la NFL.

Pero no han podido darle legitimidad a su paso invicto ante un equipo ganador. Hoy tendrán la oportunidad de oro para hacerlo: En casa de un rival de su división, que además es campeón vigente de la Conferencia Nacional.

Se miden con unos Carneros de Los Angeles que buscan evitar su primera racha de tres derrotas en la era del coach Sean McVay.

Será un duelo digno del Salvaje Oeste.

Los Carneros (3-2) llegan cargando a cuestas derrotas consecutivas, a pesar de haber conseguido 69 puntos en sus reveses ante los Bucaneros y los Halcones Marinos. Su lastre ha estado en seis pérdidas de balón, un mal presagio ante la segunda mejor defensiva de la NFL y la número uno en robos con 11 en cuatro encuentros, incluyendo cuatro en la victoria del lunes por 31-3 sobre los Cafés.

Gran parte de la responsabilidad recae en el mariscal de Los Angeles Jared Goff, quien acumula siete pases de touchdown y siete intercepciones esta campaña después de firmar una extensión de contrato por cuatro años y 134 millones de dólares, 110 de ellos garantizados. Pero en cuatro inicios en su carrera ante San Francisco acumula 10 pases de touchdown por sólo dos intercepciones y un rating colectivo de 112.5 puntos.

Pero estos no son los mismos 49ers. El equipo del coach Kyle Shanahan no ha permitido más de 20 puntos ni más de 316 yardas totales en ningún partido esta temporada y ha robado al menos dos balones en tres de ellos.

San Francisco, que por primera vez desde 1984 es el único equipo invicto en la Nacional después de cinco semanas, ha logrado mantener a su defensiva fresca y amenazante en virtud de un potente ataque terrestre, el segundo mejor de la NFL, que les permite controlar el reloj y marcar la pauta del encuentro. Un serio desafío para una defensiva de los Carneros que viene de permitir 167 yardas terrestres en su derrota del jueves pasado en Seattle.

Los Carneros podrían carecer de la capacidad de ataque por tierra que seguramente mostrará San Francisco. Su corredor Todd Gurley se perdió la práctica del miércoles por un golpe en el muslo izquierdo, y está en duda su participación.



Águilas (3-2) en Minnesota (3-2)

Los Vikingos de Minnesota han tenido un inicio de claroscuros. No han hilado derrotas en toda la campaña, pero tampoco victorias.

Su ataque terrestre es el tercero mejor de la NFL, el aéreo es el penúltimo. Su defensiva no ha permitido más de 21 puntos en todo el año y, sin embargo, sólo suman tres triunfos.

La causa de la inconsistencia es fácilmente identificable en Minnesota este año: el juego del mariscal Kirk Cousins. En sus dos derrotas de este año, Cousins tiene 68 intentos de pase y un rating de 72.2. En contraste, ha intentado 56 envíos (19.3 por encuentro) con 130.4 de rating en sus tres victorias de la campaña.

En otras palabras, Minnesota depende en este momento más del corredor de tercer año Dalvin Cook (542 yardas por tierra, 200 por aire y cinco touchdowns) que de Cousins, el mariscal al que contrató el año pasado por 84 millones de dólares.

Son malos augurios para un equipo que recibe hoy a unas Águilas de Filadelfia que presumen la mejor defensiva contra la carrera y vienen de acumular 10 capturas de mariscal de campo en la victoria de la semana anterior ante los Jets.

Pero la defensiva de Minnesota –la quinta mejor de la NFL– promete darle los mismos problemas a un ataque de las eAguilas, el séptimo más productivo de la NFL.

Filadelfia, bajo las riendas de un Carson Wentz que luce finalmente saludable, no ha anotado menos de 20 puntos en toda la temporada –incluyendo 65 combinados en los últimos dos compromisos– y cuenta con la quinta mejor ofensiva de la NFL en terceras oportunidades.