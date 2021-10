Salva Cristiano al United en la Champions

Associated Press | El portugués Cristiano Ronaldo festeja tras marcar el gol del triunfo del Manchester United sobre el Atalanta, en un partido de la Liga de Campeones Associated Press | Gerard Piqué, del Barcelona, festeja con sus compañeros luego de anotar ante Dínamo de Kiev en un partido de la Liga de Campeones Associated Press | Leroy Sané, del Bayern Múnich, festeja tras anotar el primer tanto en un partido del Grupo E de la Liga de Campeones ante el Benfica

Manchester, Inglaterra.— Cristiano Ronaldo volvió a salvar al Manchester United en la Liga de Campeones. El mejor goleador en la historia de la competición se elevó y anotó de cabeza a los 81 minutos. El United revirtió una desventaja de dos goles para imponerse el miércoles 3-2 sobre el Atalanta durante un partido de ritmo enloquecido en Old Trafford. Barcelona, otro equipo que se ha complicado la existencia en la fase de grupos, salió también victorioso gracias a un tanto de un veterano. Gerard Piqué anotó en el primer tiempo para igualar la marca del defensa con más goles en el certamen y el conjunto catalán superó 1-0 al Dynamo de Kiev. Chelsea, monarca vigente del torneo, aplastó 4-0 a Malmo, pero perdió por lesión a los delanteros Romelu Lukalu y Timo Werner, en tanto que Bayern Múnich trituró por el mismo marcador al local Benfica. Cristiano llegó a 138 goles en la Champions, para extender su récord, tres semanas después de anotar en el quinto minuto de descuento para rescatar un triunfo sobre el Villarreal en la segunda fecha. Su nuevo tanto permitió que los Red Devils treparan del penúltimo al primer puesto del Grupo F. “Fue el cabezazo perfecto, con ese salto en el momento preciso”, dijo el capitán del United, Harry Maguire. “Él ha conseguido otro gol colosal en la Champions". El conjunto de Bérgamo se puso en ventaja por 2-0 en el primer tiempo, con goles de Mario Pasalic y Merth Demiral. El United se marchó al descanso entre silbidos de su propio público. Pero mostró una cara distinta en el complemento. Marcus Rashford apretó el marcador a los 53 y Maguire empató a los 75, antes de que Cristiano encontrara el centro de Luke Shaw para definir el encuentro. United tiene dos puntos más que el Villarreal y el Atalanta. El conjunto español supera al italiano por diferencia de goles, luego de apalear 4-1 a Young Boys de Suiza, que es colista con tres unidades. El 16to tanto de Piqué en la Champions representó tres puntos vitales, ya que Barcelona venía de perder 3-0 en sus dos primeras presentaciones, ante el Bayern Múnich y el Benfica, y corría peligro de no sobrevivir a la primera ronda por primera vez desde la edición de 2000-01. Fue el segundo triunfo seguido del Barcelona en todas las competencias tras salir airoso una sola vez en sus seis partidos previos. Llevaba asimismo cinco partidos sin ganar en la Liga de Campeones, su racha sin victorias más larga desde 1997. “No se puede perdonar tanto porque nos jugamos la vida”, dijo el técnico azulgrana Ronald Koeman. “Perdonamos arriba, menos mal que defensivamente hemos estado perfectos, pero siempre en una jugada el rival puede tener la oportunidad para empatar”. Piqué marcó el gol al empalmar de primera un centro de Jordi Alba a los 36 minutos e igualó el récord de Roberto Carlos, el defensor que más tantos había anotado hasta ahora en la Champions. Se despegó de Sergio Ramos e Iván Helguera, dos defensores que marcaron 15 con el Real Madrid. Bayern no abrió el marcador sino hasta los 70 minutos, después de dos goles invalidados. Una vez que Leroy Sané abrió el marcador, Benfica se desmoronó. Sané consiguió un doblete y el conjunto alemán tomó una ventaja de cinco unidades sobre el portugués, en la cima del Grupo E. Barcelona está ahora a un punto de los puestos de clasificación. En Londres, Lukaku se lastimó el tobillo derecho al recibir la falta que generó el penal convertido por Jorginho para el segundo tanto del Chelsea a los 21 minutos. Andreas Christensen abrió el marcador de volea a los nueve. El internacional belga trató de seguir en la cancha pero poco después pidió su reemplazo. Werner, socio de Lukaku en el ataque, se marchó también en el primer tiempo por un aparente tirón de muslo. Kai Havertz lo reemplazó en Stamford Bridge y logró la tercera diana a los 48. Jorginho cerró la cuenta con un nuevo penal a los 57. Los Blues repuntaron tras caer ante la Juventus en la segunda fecha. Están en el segundo sitio del Grupo H, tres puntos detrás del conjunto italiano, que se impuso 1-0 en su visita a Zenit de San Petersburgo. Salzburgo venció 3-1 a Wolfsburgo para comandar el Grupo G con siete puntos. En el segundo puesto, con tres, marcha el Sevilla, que se resignó a un empate sin goles en la cancha de Lille. La escuadra francesa tiene dos unidades, las mismas que el club alemán.