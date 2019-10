Saltan al primer plano

Una generación y un equipo histórico de beisbol varonil del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez se prepara para su participación en el Evento Nacional Intertecnológicos 2019, que se celebrará en Ciudad Madero, Tamaulipas del 4 al 8 de noviembre, luego de 23 años de no asistir a esta competencia.

El equipo es dirigido por el manejador Francisco Herrera, quien es auxiliado por los coaches Gabriel Güereca y Samuel Muñoz.

“Estamos muy motivados. Me da mucho orgullo pertenecer a esta generación de peloteros y podría decir que los exalumnos del Tec también están contentos por el resultado”, destacó Herrera.

El roster de las Liebres lo componen 16 peloteros. Marco Sánchez, Yair Torres, Jorge Acosta, Jorge Rodríguez, Jesús Olague y Axel López integran el staff de pitcheo.

Los infielders son Jesús Torres, Javier Herrera, Rafael Cobos y Pedro Gámiz. En los jardines están Omar Torresdey, Óscar Rentería y Eduardo Frías; Alan de la Torre es el utility, y los receptores, Alfredo Ramírez y Edwin González.

El conjunto del ITCJ logró su pase a esta competencia luego de ganar el Campeonato Prenacional de Intertecnológicos en Mexicali, Baja California en mayo anterior.

“El objetivo es llegar a la final. El primer encuentro contra Veracruz es clave y ganando el primero tenemos muchas probabilidades de avanzar a la semifinal”, comentó el timonel.

Al conjunto orejudo le corresponderá compartir grupo con Veracruz, Sinaloa y Oaxaca.

“Nos tocó un grupo fuerte, pero estamos listos para esos encuentros. Físicamente vamos bien, no hay lesionados y el equipo está más conjuntado”, resaltó Herrera.

Los primeros lugares de cada grupo accederán a las semifinales, el resto de los equipos eliminados jugará para determinar su ranking final en la competencia.

Serán 16 escuadras las que buscarán proclamarse como la mejor a nivel institutos tecnológicos en el país.

A manera de preparación, las Liebres participan en la Temporada de Invierno de la Liga Paso del Norte, en la que se encuentran en la octava posición de 13 escuadras, con una marca de dos victorias y dos derrotas.

Estos partidos han sido, de acuerdo con el coach Herrera, un buen fogueo para los peloteros.

“El Invernal se pone muy difícil, muy duro. El nivel que traen ahora los equipos son muy competitivos. Brujos trae una nómina increíble y a mí me gusta reconocer a la UACJ, al ‘Teco’ –Víctor– Flores por el equipo que tiene”, expresó el manejador del ITCJ. El conjunto fronterizo del ‘Tec de Juárez’ partirá el sábado 2 de noviembre rumbo a Ciudad Madero, Tamaulipas para arrancar su participación el lunes 4 del mismo mes ante Veracruz.