Saltan a la cancha

Este fin de semana arranca la actividad para los equipos juarenses en la temporada 2019-2020 de la Tercera División Profesional de futbol; una tercia de cubes, La Tribu de Ciudad Juárez, Futbol Premier y FC Ceproffa, participarán en esta competencia en busca del ascenso a la Segunda División.

El pasado fin de semana inició la temporada en esta división, que cuenta con 189 equipos en total, y los conjuntos juarenses estarán el Grupo 13 de la competencia, que lo integran también cuatro equipos sonorenses: Xoloitzcuintles de Caliente, Huatabampo FC, Cimarrones de Sonora y Guaymas FC.

“Es una zona complicada, los traslados son difíciles. Quizá eso motivó a que no tuviéramos tantos equipos en esa zona y que algunos equipos no cumplieron con sus obligaciones ante la liga”, dijo Juan Carlos Hernández, vocero de la Tercera División, sobre la disminución de equipos en el grupo.

En esta campaña no participarán los Soles de Ciudad Juárez, luego de 21 años de jugar en esta división, al igual que el FC Juárez.

“Supongo que es porque ya están en Primera División, ya tienen equipo Sub-17, Sub-20, femenil”, declaró Hernández respecto a la situación del FC Juárez.

“En el caso de Soles quizá sea por incumpliendo de las obligaciones; los equipos pueden optar por descansar un año para sanar esas dificultades económicas y administrativos”, explicó el vocero.

Otra novedad en cuanto a equipos fronterizos en esta división es la incorporación de Ceproffa en esta justa, un proyecto bien visto por los dirigentes de la Tercera División.

“Siempre se agradece el hecho de que haya nuevos proyectos en la liga. Es para aplaudir, que mejor que estos equipos surjan en el norte del país para que den mayor fuerza”, comentó Hernández sobre el nuevo equipo de esta división.

La jornada 1 en el Grupo 13 comenzará este fin de semana con acción para los tres conjuntos juarenses. Futbol Premier visitó a los Xoloitzcuintles de Caliente ayer viernes. El debut de FC Ceproffa será ante los Cimarrones de Sonora, también de visita, hoy a las 10 de la mañana y La Tribu recibirá mañana domingo a Guaymas FC en el estadio 20 de Noviembre en punto de las 3 de la tarde. Huatabampo FC descansará en el arranque de este grupo.

La tercia de equipos fronterizos está dentro de los equipos con derecho ascenso, por lo que podrán luchar por obtener un lugar en la Segunda División del futbol mexicano.