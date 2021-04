Salón de la Fama Juarense no tendrá elección 2021

Cortesía

Por primera ocasión en sus 35 años de historia, el Salón de la Fama del Deportista Juarense no tendrá elección de nuevos entronizados durante el 2021, según dio a conocer su presidente Arturo Cruz durante una conferencia de prensa celebrada ayer.

“…en sesión ordinaria de los socios del Salón de la Fama del Deportista Juarense A.C., celebrada el 18 de marzo del año en curso, se llegó al acuerdo por la mayoría de socios, de no realizar la elección en el presente año y que la Generación 2020 será entronizada el 20 de noviembre del 2021”, señala el comunicado de prensa que fue entregado en la misma conferencia a los medios locales.

De igual manera, se dio a conocer que ya está abierta la recepción de biografías y/o curriculums de los candidatos que cuenten con los méritos suficientes para ser considerados a ser parte del nicho de los inmortales. La recepción de documentos culminará hasta el 30 de junio del 2022.

“En el año 2021 no vamos a llevar a cabo la elección, va a ser el primer año que no va a haber elección”, declaró Cruz. “Qué queremos, terminar con el proceso de entronización de los elegidos en el año 2020. Entonces, elegidos 2020 serán entronizados, si Dios nos lo permite, el 20 de noviembre del 2021, por lo tanto al no haber electos en el año 2021 la convocatoria para recibir biografías está abierta a partir de ahorita hasta junio del 2022.”

Los elegidos en el 2020 fueron Verónica Arroyo, Federico Álvarez, Alberto Morín, Marco Antonio Solís y Rafael Fitzmaurice.

Arturo Cruz explicó que durante la asamblea del mes pasado hubo varias propuestas entre los socios, pero al final decidieron hacer un año de 24 meses, es decir, considerar el 2020 y el 2021 como un solo año.

“Teníamos opciones o ciertas propuestas de hacerlas hasta virtuales o de diferentes formas, pero los que ya hemos vivido lo que realmente es esta ceremonia, sabemos que no hay nada como la emotividad del momento, del momento del atleta, del momento de la persona que va a ser entronizada, del momento que convive con sus familiares, del momento que convive con sus compañeros del deporte”, concluyó Cruz.