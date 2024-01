Salida de Funes fue decisión de él: 'Tano'

Monterrey, México.- Fernando Ortiz confirmó la baja de Rogelio Funes Mori de Rayados y señaló que la decisión fue del propio jugador.

El histórico delantero albiazul no hizo el viaje a Mazatlán, donde el Monterrey tendrá un partido de preparación ante los Cañoneros, y recalará en Pumas.

"Sé que fue una decisión de Rogelio aceptar la propuesta de Pumas, él sabía exactamente o lo que yo pensaba y como a él y como a todos sus ex compañeros, yo no le cierro la puerta a nadie. Me quedo con el profesionalismo de Rogelio", dijo Ortiz en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

El "Tano" descartó que la ausencia de Funes trastoque sus planes para el Clausura 2024, pues cuenta con un plantel vasto.

"No, no, no, hay compañeros que lo pueden hacer también de la misma manera así que veremos cómo afrontamos esta semana competitiva", dijo.