¡Salgan bravos!

Con la necesidad urgente de sumar puntos desde el primer partido y con el aliciente de que Ricardo ‘Tuca’ Ferretti está a una victoria de sumar 500 en la Liga MX, los Bravos del FC Juárez empiezan esta noche su sexta aventura en un torneo del máximo circuito del futbol mexicano. Enfrente tendrán a unos Rayos del Necaxa que también necesitan sumar unidades desde ya.

El partido correspondiente a la Jornada 1 del Clausura 2022 dará inicio a las 6:00 pm sobre la cancha del estadio Benito Juárez.

La escuadra juarense terminó el Apertura 2021 en el lugar número 16 de la tabla general pero en el último de la tabla porcentual, que en este torneo vuelve a tomar mayor relevancia, pues al final de la competencia los tres últimos lugares tendrán que pagar multas millonarias para conservar la categoría, y la directiva de Bravos ya tuvo esa experiencia el año pasado.

La plantilla del equipo no sufrió muchas modificaciones respecto al torneo anterior, con seis bajas y hasta el momento cinco refuerzos anunciados oficialmente, que son Cándido Ramírez, Ventura Alvarado, Anderson Leite, Fernando Arce y Alejandro Arribas, aunque Alvarado y Arribas todavía no aparecen en el listado que se publica en el sitio oficial de la Liga MX. Quien sí aparece todavía es Marco Fabián, pero el departamento de prensa de la institución juarense aclaró que el tapatío ya no es parte de Bravos.

Luego de finalizar su participación en el Apertura 2021, el FC Juárez puso transferibles a seis jugadores: José García, Pol García, Martín Galván, Óscar Macías, José Madueña y Hedgardo Marín. Hasta el día de ayer, todos, excepto Macías y Madueña, aparecen registrados con Bravos.

‘Tuca’ por medio millar

El pasado 15 de septiembre, Ricardo Ferretti cumplió 30 años como director técnico y un poco después, el viernes 8 de octubre, se le presentó la primera oportunidad de sumar 500 triunfos como entrenador en el futbol mexicano, pero ese día los Bravos empataron a cero goles con Querétaro en el ‘Benito’, una semana después de haber derrotado 3-1 a los Rayados de Monterrey.

‘Tuca’ tuvo cuatro partidos más en la parte final del Apertura 2021 para llegar al medio millar de victorias, pero Juárez cayó 1-0 con Pumas, empató a uno con Pachuca, perdió 2-0 con Puebla y cerró el torneo con una derrota 3-0 ante Tigres.

En su larga trayectoria, Ferretti ha dirigido mil 187 partidos de la Liga MX, con 499 ganados, 360 empatados y 328 perdidos. Desde que debutó como entrenador solamente estuvo inactivo en el inicio del Apertura 2003, pues un torneo antes había terminado su relación con la UANL y había sido solicitado por algún otro equipo, hasta que en la Jornada 11 de ese torneo fue contratado por Toluca, y desde entonces ha dirigido de manera ininterrumpida.

Para hoy

Jornada 1

Bravos vs Necaxa

6:00 pm, Estadio Benito Juárez

TV: TV Azteca, TUDN

En el Apertura 2021

Bravos

Juegos Jugados 17

Ganados 4

Empatados 4

Perdidos 9

Goles a favor 14

Goles en contra 25

Puntos 16

Lugar 16

Necaxa

Juegos Jugados 17

Ganados 6

Empatados 2

Perdidos 9

Goles a favor 16

Goles en contra 22

Puntos 20

Lugar 14

El ‘Tuca’ como entrenador…

Partidos dirigidos* 1,187

Ganados 499

Empatados 360

Perdidos 328

Equipos dirigidos: Pumas, Chivas, Tigres, Toluca, Morelia, Bravos

Ha enfrentado: 36 equipos de la Liga MX

Ha cuatro no les ganó: Colibríes, Indios de Juárez, La Piedad y Mazatlán

Rivales que más ha enfrantado: América y Santos (79)

Rival al que más ha vencido: Morelia (34)

Rival con el que más ha perdido: América (28)

Debut como entrenador: 15 de septiembre 1991 con Pumas frente a Cobras de Juárez

Triunfo 100: con Chivas en Invierno 97 le ganan 2-1 a Celaya

Triunfo 200: con Toluca en Apertura 2003 le ganan 6-0 al América

Triunfo 300: con Pumas en Bicentenario 2010 le ganan 2-0 a Morelia

Triunfo 400: con Tigres en Clausura 2016 le ganan 4-1 al América

(*)Liga MX