Salen Bravas de zona de clasificación

Cortesía Cruz Azul Femenil

De forma abrupta a las Bravas de Juárez se les puso un alto en la Liga Femenil, al caer 2-0 ante Cruz Azul. Gabino Amparán, director técnico del FC Juárez, asumió la derrota y reconoció que a su equipo le faltó recuperación de la pelota en la cancha del estadio 10 de Diciembre.

“Hubo dudas para tener el balón, nos costó; necesito más respuestas porque me sorprende la forma, el entorno, lo que representa jugar en esta cancha, me ha tocado hacerlo como futbolista y eso fue mermando en el rendimiento de las futbolistas. La carga física fue mucha, ésta es una cancha ‘comepiernas’, una cancha pesada; teníamos que trabajar con la pelota para no correr atrás de ella y eso nos fue mermando”, comentó el timonel de Bravas.

Días antes, gracias a su triunfo sobre Toluca, el equipo juarense logró meterse a zona de Liguilla, pero con la derrota ante las celestes descendió a la novena posición.

“Hay que ser autocrítico y con humildad reconocer que el rival ha ganado bien. Obviamente las derrotas siempre son dolorosas, siempre te dejan un sabor amargo, pero hay que revertir la historia, tenemos una semana para cambiar, regresar a lo que veníamos haciendo, en el partido contra Santos en casa”, dijo Amparán.

El director técnico de Bravas manifestó que sus pupilas siempre tratan de cumplir en la cancha, pero tienen claro que el esfuerzo debe hacerse durante todo el partido.

“Cuando las cosas no te van resultado va mermando y da la impresión no sólo de falta compromiso sino de funcionamiento. Hoy resaltaré el esfuerzo porque se hace, las jugadoras siempre se brindan al máximo, cuando las cosas no van resultando en lo táctico y se percibe como si los esfuerzos disminuyeran, pero no es así”, declaró.

Bravas llegó al duelo con Cruz Azul con dos triunfos consecutivos y parecía que estaba a modo para seguir por una racha positiva, cosa que finalmente no sucedió.

“Teníamos una gran oportunidad de seguirnos manifestando que somos un equipo en franco ascenso y proyectarnos hacia la permanencia en las primeras ocho; era una gran oportunidad, pero no fue así, ahora hay que recomponer el camino, a volver a las bases”, mencionó el estratega.

Amparán no quiso opinar del segundo gol de las celestes, que se originó por una presumible falta dentro del área.

“Respeto la decisión de las árbitros, ella estaba más cerca que yo, a mí me toca a 40 o 50 metros”, puntualizó.