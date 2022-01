Sale Georgia por revancha ante Alabama

Indianápolis.- El entrenador de Georgia, Kirby Smart, analizó desde dentro lo que se necesita para construir un gigante del futbol americano universitario trabajando para Nick Saban en Alabama durante ocho temporadas.

Blueprint en mano, Smart asumió el control en su alma máter en 2016 y los Bulldogs han ido ascendiendo desde entonces, con marca de 57 ganados y 10 perdidos en las últimas cinco temporadas.

“Creo que el programa de Kirby de la Universidad de Georgia es probablemente uno de los programas de élite del país”, dijo Saban ayer.

Pero para ser realmente como Alabama, tienes que vencer a Alabama. Smart y los Bulldogs están 0 ganados y 4 perdidos contra ellos.

La número 3 de Georgia tiene otra oportunidad de acabar con el rey este lunes por la noche. Los Bulldogs se enfrentan al campeón nacional defensor y mejor clasificado, Tide, en el juego por el título de la eliminatoria de futbol americano universitario de la Conferencia del Sureste que se juega en el corazón del país de los Diez Grandes.

Cinco semanas después de que Alabama, una vez más, afirmó su dominio sobre Georgia en el juego por el título de la SEC, los Bulldogs arrastran el peso de una racha de siete derrotas consecutivas contra el Tide y una sequía de títulos nacionales de 41 años en una revancha en el Lucas Oil Stadium.

“Quiero decir, definitivamente es una motivación”, dijo el tackle de Georgia, Jamaree Salyer, sobre la racha de derrotas ante Alabama. “Es la verdad. Realmente no puedes huir de la verdad”.

La última reunión fue especialmente dolorosa para Georgia. Los Bulldogs ingresaron al campeonato de la SEC favorecidos e invictos, el equipo número uno unánime en el país.

Georgia había pisoteado todo a su paso detrás de una defensa que estaba asfixiando a los oponentes a un ritmo histórico, antes de que Bryce Young y Tide derrotaran a los Bulldogs 41-24 en Atlanta.

“Es élite en lo que hace”, dijo Smart. “Hemos hablado de él como Houdini porque puede hacer que la gente lo pierda de vista”.

Young evitó hábilmente la carrera de pases de Georgia mientras lanzaba para 421 yardas en una actuación que, esencialmente, le valió el Trofeo Heisman.

Tome nota

No. 1 Alabama (13-1, SEC) vs. No. 3 Georgia (13-1, SEC)

Hoy, 6 pm / ESPN

Línea: Georgia por 2 1/2, de acuerdo a FanDuel Sportsbook

Récord en la serie: Alabama lidera 42-25-4

En juego

Simple. El campeonato nacional

Jugadores a observar

Georgia: Jordan Davis y Nakobe Dean

Alabama: Jameson Williams

Es bueno saber que

El entrenador de Georgia Kirby Smart está 0-4 ante su exmentor

Nick Saban está 25-1 ante sus exasistentes