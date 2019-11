Sale el sol…

Minneapolis.- Devin Booker anotó 35 puntos, recuperó 12 rebotes y repartió nueve asistentes para que los Soles de Phoenix derrotasen ayer 108-98 a los Timberwolves de Minnesota, en un partido de equipos mermados por ausencias.

Kelly Oubre Jr. añadió 25 puntos y 10 rebotes para los Soles, que venían de perder tres partidos en fila.

Phoenix se aferraba a una ventaja 98-95 cuando el astro de Minnesota Karl-Anthony Towns falló un triple con 9.2 segundos por jugar. Booker liquidó el duelo al embocar un par de tiros libres.

Los Soles jugaron sin su armador titular Ricky Rubio y el centro Aron Baynes.

Towns registró 31 puntos y 17 rebotes para Minnesota, que ha perdido cuatro de cinco. Los Twolves echaron de menos a a Robert Covington, Josh Okogie, Jake Layman y Shabazz Napier.



Rompen Espuelas mala racha

Nueva York.- LaMarcus Aldridge sumó 23 puntos y las Espuelas de San Antonio rompieron su peor racha con el entrenador Gregg Popovich, en ocho derrotas, al ganarle 111-104 a los Knicks de Nueva York.

Las Espuelas dominaron de principio a fin, llegando a despegarse por 28 puntos. Lucieron como los habituales equipos de Popovich, no el que recientemente ha sido uno de los malos en defensa en la NBA.

San Antonio dominó a placer, pese a que disputó partidos en noches seguidas.

DeMar DeRozan añadió 21 puntos y nueve rebotes para las Espuelas, que amanecieron permitiendo 116.1 puntos por partido.

Marcus Morris fue el mejor de los Knicks con 20 puntos.

La racha de ocho reveses de las Espuelas fue su más extensa desde inicios de la campaña 1996-97, con Bob Hill de entrenador y Popovich de gerente general. Popovich reemplazó a Hill poco después, y las Espuelas tomaron a Tim Duncan en el Draft. Ganaron cinco campeonatos de la NBA al establecer un récord de 20 participaciones seguidas en los playoffs.



NBA elabora un plan para acortar la temporada regular

La NBA trabaja con el Sindicato de jugadores y sus equipos en un plan para acortar la temporada regular, posiblemente a 78 partidos, informó ayer una persona familiarizada con las negociaciones.

También está bajo consideración un cambio en la siembra de los playoffs y la adición de un torneo a la mitad del año para todos los 30 equipos que sea implementado para la temporada 2021-2022. Una temporada más corta permitiría otras vías para que los equipos compensen las ganancias que dejarán de percibir por las fechas como local que perderían.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato debido a que la Liga no ha dado a conocer ninguna actualización sobre el plan.

La NBA pretende presentar la propuesta a la junta de gobernadores de la Liga en abril para ponerla a discusión y posiblemente ratificarla, agregó la fuente.

Los socios de transmisión de la NBA, la cadena ESPN y Turner Sports, también están involucrados en las discusiones.

ESPN fue el primero en reportar los avances en el plan ayer. Desde hace tiempo, el comisionado de la NBA Adam Silver ha propuesto que se realice un torneo durante la temporada, y la noción de cambiar la siembra para la postemporada también se ha discutido.

La propuesta, de acuerdo con ESPN, incluye un plan para una redistribución los playoffs luego de las primeras rondas, lo que podría crear una final de la NBA entre equipos de la misma conferencia.



Magic 106, Pacers 111

Indianapolis.- Domantas Sabonis registró 25 puntos, Aaron Holiday embocó el triple de la ventaja definitiva con 8.7 segundos por jugar y los Pacers de Indiana vencieron 111-106 al Magic de Orlando.

Holiday, quien totalizó 13 puntos, había fallado tres intentos previos en tiros desde fuera del arco antes de romper un empate a 106. Tras su enceste, el hermano Justin Holiday se robó el pase del Magic para iniciar su posesión, recibió una falta y metió los dos tiros libres con 3.6 segundos en el reloj.

Los Pacers han ganado seis de siete duelos en casa y 11 de los últimos 13 ante el Magic, sin victorias en seis partidos fuera de casa.

Indiana acabó con seis jugadores con dobles dígitos en anotación.