Sale de Bravas juarense Vidal

Las Bravas de Juárez anunciaron este jueves la salida de la mediocampista juarense Celeste Vidal, mientras el equipo varonil dio a conocer la baja de Aldo Cruz, que regresa al Atlético de San Luis luego de un torneo con la escuadra fronteriza.

Vidal, de 23 años de edad, formó parte de las Bravas desde que hicieron su aparición en la Liga MX Femenil en el Apertura 2019, después de haber formado parte de las Rayadas de Monterrey.

La jugadora fronteriza se convirtió en una de las favoritas de la afición local, pero antes del Apertura 2020 sufrió una fuerte lesión que la mantuvo varios meses fuera de la cancha.

La última vez que Vidal tuvo participación con las Bravas fue el pasado 9 de mayo, cuando las juarenses derrotaron 1-0 a las Centellas de Necaxa en Aguascalientes y ella jugó 32 minutos.

Bajo el mando del entrenador español Óscar Fernández, Vidal no fue convocada en todo el Apertura 2023.

A través de sus redes sociales, Celeste se despidió de la afición juarense.

“Todo lo que INICIA con DIOS, TERMINA con DIOS. Hoy voy a despedirme de un amor verdadero, de mi primer amor dentro del futbol profesional, a quien soñé, amé, trabajé, admiré, lloré y otras tantas también odié”, escribió la fronteriza.

“No hay palabras que definan lo que logré y también lo que no pude lograr, lo que sentí, lo que siento y lo que dejé de sentir. Me despido de quien fue mi hogar desde su inicio y espero pueda llegar a ser el hogar de much@s. Gracias @fcjuarezfemenil por tanto, por todo lo bueno y todo lo malo, dentro de ti JAMÁS PERDÍ, yo SIEMPRE APRENDÍ. Coincidí con quienes tuve que hacerlo y me despedí de quienes se fueron”.

Vidal añadió que para ella este es el final, pero también el inicio de su sanación, de encontrarse de nuevo, de ser mejor de lo que fue.

“… y si algo pueden aprender de mí es que lo que decidan hacer, háganlo con un chingo de amor y con un chingo de huevos. Sean ustedes”.

Por su parte Aldo Cruz fue presentado oficialmente como refuerzo de Bravos a finales de junio pasado, por lo que su estancia con los juarenses duró solamente seis meses. Cruz vio acción en un total de 14 juegos, 11 de la Liga MX y tres de la Leagues Cup.

Conózcalos

Nombre: Celeste Vidal

Fecha de nac.: 8 de enero del 2000

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 23 años

Estatura: 1.57 m

Peso: 63 kg

Nombre: Aldo Jafid Cruz Sánchez

Fecha de nac.: 24 de septiembre de 1997

Lugar de nac.: Morelia, Mich.

Edad: 26 años

Estatura: 1.73 m

Peso: 62 kg