Sale Brasil de mala racha

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.- Philippe Coutinho anotó un gol y gestó otro para que Brasil vapulease 3-0 a Corea del Sur para salir de una mala racha que le perseguía desde que se consagró campeón de la Copa América.

Cuatro días después de la derrota 1-0 ante Argentina en Riad, Coutinho comenzó la jugada que adelantó a Brasil a los nueve minutos en el Estadio Mohamed Bin Zayed. El mediopunta del Bayern Munich cedió el balón a Renán Lodi, quien mandó un centro desde la izquierda que Lucas Paquetá cabeceó para convertir su segundo gol con la selección.

Coutinho anotó de tiro libre antes del descanso para aumentar la ventaja brasileña.

Aún sin Neymar por culpa de una lesión, Brasil siguió creando ocasiones. Danilo firmó el tercero a los 60 minutos con un remate desde el borde del área que el portero surcoreano Jo Hyun-woo no pudo atajar. Fue el primer tanto del defensor de la Juventus con la Verdeamarela.

El delantero del Tottenham Son Heung-min fue el jugador más peligroso de Corea del Sur, pero no pudo vencer al portero brasileño Alisson Becker.

Luego de proclamarse campeón de la Copa América como local en julio, Brasil encadenó una serie de flojos resultados –cinco partidos amistosos seguidos sin ganar. Aparte de la derrota contra Argentina, también perdió con Perú y no pasó del empate ante Colombia, Senegal y Nigeria.

La contundente victoria ante los surcoreanos reduce la presión sobre su técnico Tite y de paso se tonifica para encarar las eliminatorias mundialistas de Sudamérica, previstas a comenzar en marzo próximo. También afrontarán la defensa del título continental, dado que a mediados de año se jugará otra Copa América –con Colombia y Argentina como coanfitriones.



Golea Venezuela 4-1 a Japón

Suita, Japón.- Al compás de un triplete de José Salomón Rondón, Venezuela humilló el 4-1 a Japón en un partido amistoso.