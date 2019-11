Saldrán chispas

El propietario y gerente general de los Vaqueros Jerry Jones comparó hace algunas semanas a su mariscal Dak Prescott con Tom Brady por su capacidad para ganar partidos. Hoy Prescott tendrá la oportunidad de demostrar que las palabras de su jefe no fueron un despropósito.

No será una misión sencilla para el mariscal de campo de Dallas, quien está en su cuarto año dentro de la Liga y goza de su mejor temporada como profesional. Encabeza la Liga con 3 mil 221 yardas y 21 pases de touchdown, de cara a su viaje a Foxborough para medirse a la mejor defensiva de toda la NFL.

Prescott acumula 841 yardas, siete pases de touchdown y una intercepción en sus últimos dos partidos. Sin embargo, los Patriotas (9-1) no han permitido más de 240 yardas desde la primera semana de la temporada y acumulan 19 intercepciones a cambio de apenas cuatro anotaciones por la vía aérea en todo el calendario.

Los Vaqueros (6-4), ganadores de tres de sus últimos cuatro partidos, tienen en su arsenal un arma capaz de hacerle daño a un equipo de Nueva Inglaterra cuya mayor “flaqueza” estriba en ser el décimo mejor equipo en defender la carrera. El corredor de Dallas, Ezekiel Elliott, es octavo de la NFL con 833 yardas, pero apenas acumula 92 en 36 acarreos durante sus últimos dos partidos.

Elliott no es el único que pasa problemas a la ofensiva. Brady no ha brillado de acuerdo con sus elevados parámetros.

El domingo anterior fue la primera ocasión en sus 20 años de carrera que Brady juega un partido completo y no lidera a los Pats en pases de touchdown. De hecho, apenas acumula cuatro envíos de anotación en los últimos cinco compromisos de Nueva Inglaterra.

Pero los problemas no se concentran únicamente en el pasador de 42 años, sino en un ataque que promedia tan sólo 21.3 puntos en cada uno de sus tres partidos más recientes después de sumar 31.8 unidades a favor en sus primeros siete encuentros.

El encuentro luce como un reto mayúsculo para unos Vaqueros cuyos seis triunfos en el año han llegado ante equipos que se combinan para un récord de 13-36-1. Es un claro contraste al registro combinado de la oposición en sus cuatro derrotas (27-14). Por si fuera poco, los Patriotas han ganado los últimos cinco duelos de la serie y Brady tiene marca de 4-0 con nueve touchdowns y dos intercepciones ante los Vaqueros.

Así que no será fácil que Dallas obtenga esa legitimidad que le falta en la campaña.



Empacadores en San Francisco

A lo largo de sus 15 años de carrera, Aaron Rodgers ha gozado de éxito ante el equipo de su ciudad natal, San Francisco. Acumula 13 touchdowns, dos intercepciones y 105.1 puntos de rating en seis enfrentamientos de temporada regular contra los 49ers, con una foja de 4-2. Reproducir su actuación la noche de hoy en Santa Clara parece un poco más complicado en esta ocasión.

San Francisco (9-1) presume el mejor registro de la Conferencia Nacional en buena medida gracias a la segunda mejor defensiva de toda la Liga.

Se trata de la mejor defensa contra el pase, segunda más destacada en puntos admitidos, tercera en touchdowns por tierra, segunda en terceras oportunidades y primera en efectividad en la zona roja. El conjunto de Kyle Shanahan no ha permitido más de 27 puntos en toda la campaña y tiene 20 o menos en siete de ellos.