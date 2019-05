Saldan deuda

La medalla de plata que conquistó el equipo varonil de futbol asociación en la Universiada Nacional 2019, que se llevó a cabo en Mérida, Yucatán, para el entrenador del conjunto indígena Miguel Hernández era una deuda pendiente que se tenía con la UACJ y que compromete a seguir por esa línea de logros alcanzados.

Bajo la tutela de Hernández, lo máximo que había conseguido la escuadra juarense era un quinto lugar en la Universiada Nacional 2017, en Nuevo León, y un cuarto sitio en la Universiada Nacional 2016, en Guadalajara.

“Por fin se pudo lograr una medalla para el futbol soccer varonil en un nacional, además de que se pudo romper la sequía que se tenía desde 2013 que en deportes de conjunto la UACJ no lograba una medalla, se juntan esas dos cosas”, comentó el estratega minutos antes de abordar el avión con rumbo a esta ciudad.

El pasado jueves, en el último día de actividad de la Universiada Nacional, los Indios cayeron por la mínima diferencia (1-0) ante Pumas de la UNAM en el juego por la presea de oro.

“Los muchachos están muy contentos porque se logró el objetivo de ganar la medalla, pero todavía no les cae completamente el veinte de que hicieron algo histórico para su universidad. Poco a poco están entendiendo todo lo que significa el ganar esa medalla”, mencionó.

Desde el año 2013 que la UACJ no ganaba presea en los deportes de conjunto, edición en la que las Inditas de basquetbol y el conjunto femenil de futbol bardas se agenciaron la plata en Sinaloa.

“En lo personal era algo que yo le debía a la UACJ, después de tantos años en los que me ha brindado su apoyo y no poder corresponderle como se merece, porque quedábamos en la orillita de ese objetivo. Nos hubiera gustado que fuera de oro, pero nos sabe igual, ya que es la primera que se logra en este deporte”, aseguró.

Hernández señaló que detrás de la adquisición de esa medalla plata hay muchas personas, que con su apoyo y respaldo hicieron posible esa obtención.

“Un profundo agradecimiento al rector Juan Ignacio Camargo, a la doctora Rocío Ramírez, al doctor Ricardo Juárez, pero también a la doctora Adriana Saucedo, quien fue la que me dio la oportunidad de tomar este proyecto, como también la arquitecta Flor Acosta”, puntualizó.