Salda Ari deuda y va por el oro

No fue fácil, pues el rival resultó ser un hueso duro de roer, pero el juarense Ari Bonilla derrotó este sábado al puertorriqueño Juanma López por decisión dividida y se coló a la disputa por el oro del Campeonato Continental de Boxeo 2023, que se lleva a cabo en Cali, Colombia.

El próximo martes, Bonilla peleará la medalla dorada ante el colombiano Justin Munevar, que también ayer le ganó por decisión unánime al canadiense Antoine Caillouette.

PUBLICIDAD

De esa manera, una vez más Ari buscará el primer lugar de un torneo internacional ante el peleador local, tal como le pasó en mayo de este año cuando se midió a Juanma López en Puerto Rico, donde los jueces vieron ganaron al isleño.

El mismo Ari declaró a El Diario que el pleito de este sábado era de revancha, “ya que peleamos en Puerto Rico y los jueces no me vieron vencedor, pero la gente sí me vio ganador”.

Ayer, luego del campanazo inicial, Ari se mostró algo precavido en el primer round cuando buscaba hacer daño a Juanma, mientras que éste recorría todo el cuadrilátero invitando a que el mexicano lo siguiera.

A la hora de soltar golpes, los dos peleadores fueron certeros, sin que hubiera un claro dominio de parte de alguno de ellos.

Para el segundo round, el boricua salió más decidido a tirar golpes, pero eso no amedrentó al juarense, que supo responderle con la misma moneda y demostrarle que también sabe conectar buenos golpes.

El tercer asalto no fue la excepción en cuanto a la cantidad de golpes que los dos soltaron para ganarse el favor de los jueces, quienes al final vieron ganar a Ari por decisión dividida.

Una vez que se dio el veredicto, Bonilla saltó de la emoción sobre el cuadrilátero, pues la revancha estaba consumada y con eso cumplido el primero de dos objetivos en este torneo continental. Ahora, el boxeador juarense de 18 años de edad peleará el martes por una nueva medalla de oro en su carrera amateur.

Conózcalo

Ari Bonilla

Edad: 18 años

Fecha de nac.: 23 de julio del 2005

Lugar de nac.: Los Angeles, CA

Estatura: 1.67 m

Peso: 51 kg

Disciplina: Boxeo

División: Mosca

Próxima pelea

Ari Bonilla (MEX) vs Justin Munevar (COL)

Campeonato Continental de Boxeo 2023

Final – 51 kg

Cali, Colombia

En vivo por YouTube: Canal VIP