Salcedo en duda

Guadalajara, Jalisco.- Al no estar recuperado totalmente de la lesión muscular que le impidió jugar como titular la final con los Tigres, Carlos Salcedo dejó entrever que podría quedar fuera de la Copa Oro, pero eso lo decidirá el cuerpo médico.

“Es un hecho que tengo un golpe, una molestia en la rodilla y al final tendré que ser valorado cuando llegue a la Selección, hacer exámenes médicos y estar ahí con Carlos Pecanha (el kinesiólogo del Tri)”, explicó el defensa.

“Hablé ya con la gente y el cuerpo técnico del ‘Tata’ (Martino) y quedamos en un acuerdo, de que al final si alcanzó a cumplir ese acuerdo estaré y si no, pues tendré que ser honesto y por el bien mío y el de la Selección obviamente no tapar un lugar y mejor dejarle ese puesto a alguien que esté al cien por ciento”.

El exdefensa del Eintracht de Frankfurt no pudo jugar la ida de la final por una lesión en la rodilla izquierda, además de sólo jugar unos minutos en la vuelta contra el León.

Salcedo dijo que respeta la decisión de los jugadores que se han rehusado a jugar la Copa Oro con el Tricolor.

“Creo que es respetable, cada quien hace de su carrera lo que cree conveniente y al final creo que más allá de hacer énfasis o de hablar tanto si vienen o no vienen, creo que nos deberíamos enfocar a los que están”, agregó.



Está triste por Jaír Pereira

Cuando Carlos Salcedo debutó en Primera División con el Guadalajara, en 2015, tuvo el cobijo de Jaír Pereira.

Cuatro años después, Salcedo volvió a la ciudad como campeón, con los Tigres, mientras que su excompañero está sin equipo, al no entrar en los planes de las Chivas.

“Muchas veces se critica al jugador, pero es una realidad que a veces un equipo, cuando no le sirves, de buenas a primeras no tiene ese tacto para tratarte, para decírtelo o llegar a un acuerdo. Es algo que duele ver y más en Chivas, por todo lo que hizo Jair en el club”, opinó el defensa.

“Lo de Jaír es triste porque lo mismo pasó con Omar Bravo, que creo no se le despidió de la manera que se le tenía que despedir”.

Salcedo visitó ayer la escuela Club de Leones Número 7 –en Quinta Verde, su antiguo barrio, en Guadalajara–, donde estudió la primaria. Ahí presentó la Fundación CS3, con su esposa, Andrea Navarro, que apoyará la educación y proveerá apoyo, en material e infraestructura.

El jugados felino lamentó que las Chivas estén otra vez en zona de descenso.