Salazar se queda en cuartos de final

El juarense Luis Salazar logró ayer el triunfo en su primer combate del US Open 2019 de taekwondo que se celebra en Las Vegas, Nevada, pero en el segundo no logró conectar más golpes y fue derrotado, con lo cual se escaparon las esperanzas de lograr una medalla.

En la categoría de -45, 15-17 años, y acompañado de su entrenador Mario Romero, Salazar enfrentó a Blaise Carrillo en el primer combate de este jueves y demostró su calidad de campeón mundial al conseguir la victoria 14 puntos a 5.

Pero en el segundo combate del día tuvo enfrente a un rival más complicado, ante el cual se tuvo que emplear a fondo y hacer uso de sus mejores técnicas de taekwondo para evitar la derrota.

El combate fue duro y cerrado de principio a fin, con un Salazar decidido a avanzar a la siguiente fase, pero su rival en turno también se empleó a fondo y al final logró conectar más golpes que el juarense, al que venció 19-14.

Mañana entrarán en acción otros artemarcialistas juarenses, cuando Alondra Duarte e Irán Díaz, integrantes del equipo Indios UACJ digan presente en este evento de talla internacional que se lleva a cabo en la ‘Ciudad del Juego’, mientras que el domingo será el turno de Emiliano Huerta y Laura Ovalle, también competidora de la tribu universitaria.

Con la participación de más de dos mil 600 artemrcialistas de Kyorugi, Poomsae, Freestyle y Para Taekwondo prácticamente de todo el mundo, se puso en marcha ayer el US Open Taekwondo G2 2019.

Las competencias se realizan en el salón C2 del Centro de Convenciones de Las Vegas, al norte de la famosa ciudad del estado de Nevada. Al día fueron casi 500 taekwondoínes los que participaron en las 14 áreas de competencia disponibles, las cuales fueron vigiladas por árbitros internacionales avalados por la Federación Mundial de este deporte.