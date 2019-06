Salah busca redimirse

Madrid.- Con un cabestrillo en el hombro izquierdo, Mohamed Salah esperaba en el aeropuerto de Kiev, junto al resto de los jugadores del Liverpool. Estaban por tomar el vuelo de regreso a casa, tras perder la final de la Liga de Campeones el año pasado.

Lucían cabizbajos. Nadie quería hablar. Era una escena de funeral.

Y Salah tenía más motivos que nadie para estar triste e indignado.

Horas antes, hacia el final del primer tiempo del duelo ante el Real Madrid, Salah forcejeó con Sergio Ramos, quien terminó enviándolo al suelo.

El ariete egipcio sufrió un esguince de ligamentos en el hombro. Entre lágrimas, se marchó del cotejo, igualado sin goles en ese momento. Liverpool terminó cayendo por 3-1.

Fue un final amargo para la mejor temporada en la carrera de Salah. Ni él ni sus compañeros querían ese desenlace.

Y de algún modo, Liverpool lo consiguió. Está de nuevo en el partido por el título más importante del futbol de clubes en Europa. Hoy se medirá en Madrid con otro equipo inglés, el Tottenham.

Los rivales no son ahora Sergio Ramos y los merengues, pero Salah percibe una oportunidad de redención y revancha.

Hay otras diferencias respecto del año anterior con el delantero egipcio.

No luce ya como la figura principal en el plantel del Liverpool. El año pasado, llegaba con 44 goles en 52 partidos, que lo avalaban no sólo como el astro de los Reds sino como uno de los jugadores más cotizados del mundo.

Ahora, le hacen sombra el zaguero holandés Virgil van Dijk, nombrado el jugador del año en el futbol inglés; el senegalés Sadio Mané, delantero que ha logrado la campaña más productiva de su carrera con 22 dianas en la Premier, e incluso los laterales Trent Alexander-Arnold y Andrew Robertson, quienes contribuyeron con 23 asistencias combinadas durante la reciente temporada de Liga.