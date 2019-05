Sala no quería jugar para el Cardiff City

Ciudad de México— Un nuevo episodio en la tragedia de Emiliano Sala, jugador que murió en un accidente de avión en enero pasado, salió a la luz luego de que se revelara un audio donde expresa su desacuerdo por ir al Cardiff City.

L'Equipe sacó a la luz un mensaje de voz que el delantero argentino mandó a un familiar el 6 de enero, do semanas antes de morir, donde expresa su enojo con el presidente del Nantes, Waldemar Kita, por venderlo para así sacar dinero.

Sala murió el 21 de enero luego de que el avión en el que viajaba se estrelló en el Canal de la Mancha, justo en el trayecto de Nantes a Cardiff, club con el que iba a reportar tras la transacción.

“Ellos quieren absolutamente que me vaya. Es verdad que es un buen contrato, pero deportivamente no es interesante para mí", dicta la voz de Sala en francés.

“Yo no tengo miedo de ir allí. Yo he luchado durante toda mi carrera. Irme a luchar allí no me da miedo alguno, al contrario”.

Durante la grabación Sala deja claro su poca tolerancia e Kita.

“Yo no quiero hablar con Kita porque no quiero enervarme. Es una persona que me desagrada cuando está frente a mí. Él hoy, quiere venderme al Cardiff, porque él ha llevado a cabo una supernegociación. Él va a recibir el dinero que quiere. Él quiere que yo me vaya, él ni me lo ha preguntado A él no le interesa nada más que el dinero”, expuso.

Sala fue vendido en 15 millones de libras, dinero que pelea el Nantes al Cardiff City en tribunales.