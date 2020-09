Sacrifican a Mr Jess Jenkins

Archivo

Mr Jess Jenkins, ganador del All American Futurity (G1) con bolsa de 3 millones de dólares del 2019 en Ruidoso Downs, fue sacrificado a principios de esta semana. Según el propietario José Guzmán, el ganador de la carrera de Grado 1 tuvo problemas en una rodilla después del Derby de Remington Park.

“Era su rodilla derecha y empeoraba cada vez más. Se sometió a una cirugía, pero no sobrevivió. El plan no era sacrificarlo. El plan era salvarlo”, dijo Guzmán. “Estaba comiendo bien y estaba bien, pero tenía mucho dolor y no podíamos verlo sufrir. Era un caballo muy bonito y me siento muy mal”.

Guzmán y Rito Soto compraron a Mr Jess Jenkins por 40 mil dólares en venta 2018 de Heritage Place en Oklahoma City de los criadores V.H. Harman, Jr. y Robert Moudy III.

En ocho salidas, el castrado alazán logró cuatro victorias, un segundo lugar y un tercero y tuvo ganancias por un millón 642 mil 33 dólares. También ganó el Southwest Juvenile Invitational Championship (G2) en Zia Park y fue segundo en el Derby de Remington Park (RG2) para criados en Oklahoma.

El lunes 2 de septiembre de 2019, Mr Jess Jenkins llegó comofavorito 13-1 al All American Futurity en Ruidoso Downs y ganó por un cuello la carrera de 440 yardas que ofrece la bolsa más grande para caballos cuartos de milla.

Ese día, Mr Jess Jenkins le estropeó la oportunidad a RD Hubbard de ganar por primera vez el All American Futurity. Hubbard ha tratado de ganar el All American Futurity desde su primer finalista en 1979. Desde entonces, los 17 caballos que ha calificado para la icónica carrera han terminado en todas las posiciones, excepto el primer lugar.

Engendrado por Apollitical Jess, Mr Jess Jenkins cubrió el cuarto de milla del All American Futurity en .21.302 segundos bajo la monta de James Flores para el entrenador Marcos Carrizales. Luego de no poder ganar en sus tres primeras salidas, alcanzó por primera vez el círculo de ganadores en su prueba para el All American Futurity.