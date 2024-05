Saca Gaby Urías oro en deportivismo

Guadalajara, México.- Gabriela Urías demostró su grandeza y valores sin importarle un resultado deportivo.

Ayer, la jalisciense se enfilaba a la meta en el triatlón de la categoría 16-17 años de los Nacionales Conade en Campeche, cuando vio a la competidora de la UNAM, Vivianne Cramer, caerse en repetidas ocasiones, incluso chocando con las vallas metálicas, debido a la exigente prueba y al intenso calor.

"Realmente nada más siento un impulso por ir ahí a ayudarla, la recargo contra mí y me voy con ella hacia la meta, y al final le doy un pequeño impulso para que ella llegue delante de mí, era el lugar que ella ya se había ganado", dijo Gaby.

"Al final de cuentas es un resultado nada más y eso no define un atleta. Me voy muy feliz, muy orgullosa. Espero que también mucha gente sea así".

Luego de la competencia, Urías fue a checar el estado de salud de Cramer, a quien ya vio más repuesta.

"Al terminar yo también fui a la zona de recuperación, cuando me terminaron de atender a mí fui con ella y vi que estaba mucho mejor, logré hablar con ella, me dijo que ya estaba mucho mejor y después la vi otra vez en el comedor deportivo, aquí en el hotel y también nos abrazamos, le pregunté cómo seguía y la verdad que la vi muchísimo mejor. En el momento cuando la ayudé me abrazó y me agradeció", mencionó Gaby.

"Los valores son los que acompañan a uno en el crecimiento de su vida, ahora se dio en un ámbito deportivo, pero claro que esto siempre se ha reflejado en un ámbito personal, en la vida diaria, en las relaciones que uno tiene, ¿no? Y el cómo las va formando. Me voy muy feliz, muy orgullosa, la verdad, y espero que también mucha gente sea así", concluyó.

Tanto la cuenta de X del Estado de Jalisco como la del Gobernador Enrique Alfaro destacaron la acción de Urías.

FRASE

"Esos son los valores que fomenta el deporte, esa es la solidaridad que caracteriza a nuestra gente y que tanto nos llena de orgullo. Por este gesto y mucho más, eres una campeona, Gaby Urías".

Enrique Alfaro

Gobernador de Jalisco