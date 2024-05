Saca boleto a Perú

Buscar un deporte donde pudiera desarrollarse más de manera individual, llevó a Eduardo Loya a probar suerte en el atletismo, donde el deportista de la UACJ se siente como pez en el agua en las pruebas de velocidad y recientemente dio la marca requerida para calificar al Mundial Sub–20, que se llevará a cabo el próximo 28 de agosto en Lima, Perú.

Nacido en Odessa, Texas, hace 19 años, pero juarense por adopción, Loya cronometró 21.34 segundos en los 200 metros planos en una competencia en la capital del país, donde la marca mínima requerida para calificar al Mundial era de 21.35.

“Me siento muy feliz la verdad, es algo en lo que he estado trabajando, igual mis entrenadores me apoyan, mi familia, mis amigos, pero me pone muy contento porque es mi primera competencia internacional y representar a mi país me pone muy feliz”, declaró Loya.

El estudiante de segundo semestre en la carrera de fisioterapia y rehabilitación, añadió que desde el año pasado sabía de este Mundial y por eso había trabajado para poder dar la marca.

En las próximas semanas Eduardo Loya competirá en la Universiada Nacional que se llevará a cabo en Aguascalientes y posteriormente en el Nacional de Primera Fuerza y en el Campeonato Nacional Sub–20.

“Me pedían la marca y quedar entre los primeros dos del Campeonato, entonces la marca ya la di, solamente tengo que quedar entre los primeros dos lugares en el Campeonato Nacional, que sería el 12 de julio en Ciudad de México”.

Antes del atletismo Loya practicaba el futbol, pero no se le daban bien las cosas al trabajar en equipo, por lo que buscó un deporte individual.

“Empecé en el 2019, cuando tenía aproximadamente 15 años, en tercero de secundaria, con la maestra Idalí Grajeda, estuve unos nueve meses con ella, pero se tuvo que retirar y me fui con Laura Valenzuela. Con la maestra Laura estuve desde tercero de secundaria hasta el año pasado, y cuando entré a la universidad pues empecé a entrenar con Javier Guerrero y Cosme Rodríguez”.

Competidor de los 100 y 200 metros planos, así como de las pruebas de relevos, Loya dice sentirse más a gusto en el 200.

“Siento que tengo mucha resistencia a la velocidad, entonces soy como poco progresivo, entre más distancia corro como que voy generando más velocidad, o sea, el aguante a la velocidad que tengo y la progresividad hacen que se me dé muy bien esa prueba”.

Conózcalo

Nombre: Eduardo Loya

Fecha de nac.: 24 de febrero de 2005

Lugar de nac.: Odessa, Texas

Edad: 19 años

Estatura: 1.78 m

Peso: 63 kg