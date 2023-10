Sabor a gloria

Amante y practicante de diferentes deportes, el juarense André Montaño ha sumado un trofeo más a su vitrina de éxitos, luego de haber conquistado medallas de oro y bronce en la categoría Juvenil Avanzado del Mundial de Karate que se llevó a cabo el pasado fin de semana en Miami, Florida.

Montaño, de 14 años de edad, se colgó el metal dorado en kata y la presea de tercer lugar en kumite, de manera que fue el único competidor de su categoría que subió dos veces al podio de este evento avalado por la Federación Mundial de Karate (WKF, por sus siglas en inglés).

“Me siento muy feliz, muy agradecido con todos, y pues gracias a todo el trabajo duro, ahora a relajarnos un poquito, e igual agradeciendo todo eso a mi sensei”, declaró André vía telefónica desde Miami.

Para el atleta fronterizo fue su segundo triunfo en este Mundial, luego de haber triunfado en el 2018. Esta justa se realiza cada cuatro años, pero la edición del 2022 se pospuso un año por la contingencia sanitaria.

“Como siempre te agarran los nervios los dos días de competencia, pero estaba mental y físicamente preparado, los competidores eran muy buenos, la verdad, venían de todo el mundo, y estuvo muy dura la competencia”, dijo Montaño, quien viajó como parte del selectivo mexicano.

–¿A quién le dedicas estas medallas?

“Se las dedico a mi familia, a mi sensei y a México y quiero agradecerles a todos, a mi familia, al sensei, a México, a los medios, a mis patrocinadores también, a todos por la ayuda que me han dado, porque sin ellos pues no estaría en donde estoy ahorita”.

André, estudiante de primer año en Eastwood High School de El Paso, empezó a los cuatro años en la práctica del karate porque lo veía en las caricaturas y un día quiso hacer lo mismo.

“Y pues empecé a los cuatro añitos. Como me fui desarrollando me gustó mucho, es una disciplina muy padre y muy competitiva, y muy difícil también, la verdad”.

–¿Qué te ha dejado hasta ahora el karate?

“Más que nada la disciplina que nos da el karate y todo el trabajo duro y pues el amor que le tienes a los deportes, y ser responsable también con los deportes y con toda tu vida”.

–¿También te gusta estudiar?

“Sí, sí, me gusta mucho, también es una parte muy importante. No me dejan hacer otras cosas porque también la escuela es muy importante, siempre es la escuela primero obviamente, siempre tenemos que echarle ganas a las dos cosas”.

–¿Qué otros deportes practicas?

“También entrenó y juego basquetbol, flag football y futbol americano. En futbol americano juego con Titanes como receptor y safety, en flag football con un equipo que se llama Kids y en basquetbol con Tigres, en Juárez los tres”.

De la mano del sensei Javier Amado, con quien llegó apenas este año para poder participar en eventos federados, André se mantendrá en entrenamientos lo que resta del año con miras a los Juegos Conade de enero del 2024.

Conózcalo

Nombre: André Montaño

Fecha de nac.: 11 de agosto de 2009

Lugar de nac.: El Paso

Edad: 14 años

Estatura: 1.55 m

Peso: 38 kg