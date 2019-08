Saben Indios el camino

Después del duelo de pitcheo contra el juarense Aarón Aguilar, Luis Fernando Miranda, pitcher de los Indios de Juárez, se declaró listo para reanudar la serie de semifinal ante los Mazorqueros de Camargo, hoy en punto de las 19:30 horas en el Estadio Alonso Ronquillo.

En su segundo año con la camisola de la tribu, el serpentinero de Hermosillo, Sonora es uno de los peloteros de confianza del manejador ‘Wallo’ Rivera, pues es considerado como uno de los pitchers abridores del equipo, junto con Jesús Huerta.

“Me he sentido muy cómodo con la afición, con los compañeros, aunque haya llegado nueva gente; todos se acoplan muy bien”, dijo el lanzador.

Algo que ha sido recurrente en las declaraciones de los jugadores de los Indios es la unión y el compañerismo que tiene el equipo y Luis Fernando no fue la excepción en mencionarlo.

“Todo el equipo está en unión y sabe lo que queremos, el campeonato. Todos se están preocupando por poner su granito de arena, todos hemos lucido en ese aspecto”, declaró el beisbolista.

Con experiencia en el diamante desde hace más de 20 años, Miranda Osorio le atribuye al trabajo los resultados que ha obtenido en su carrera, de manera que se ha convertido en un hombre clave y respetado arriba del montículo.

“Hemos estado ahí gracias al trabajo, en el gimnasio, en el campo, nunca hemos dejado de trabajar y quien trabaja simplemente se le dan las cosas”, dijo el “pitcher agresivo”, como se autodefinió.

El pelotero de 24 años fue el pitcher abridor del primer juego ante Mazorqueros y sus números fueron ocho entradas lanzadas, cinco hits permitidos, cero carreras permitidas, ocho ponches, dos bases por bola y se adjudicó la victoria sobre Aarón Aguilar.

Miranda bajó del montículo en la novena entrada, después de recibir dos imparables en ese rollo, que derivaron el arribo de hombres en la antesala y en la inicial, y sin out.

“Ya entré poquito cansadito a la novena entrada, era cuestión de que si me pegaban un hit iban por mí. La verdad el pitcher de ellos, Aguilar, tuvo un trabajo bueno en ocho entradas, se fajó y fue un gran duelo de pitcheo”, mencionó.

El exjugador de los Diablos Rojos del México espera unos duelos cerrados en Camargo, pues estar en casa puede motivar al conjunto que va abajo en la serie dos juegos a cero.

“Creo que ellos van a tratar de ganar sus dos juegos o el tercero. Nosotros tenemos que salir con esa mentalidad y no tratar de salir con presión”, expresó.

Luis Fernando Miranda será el pitcher abridor del juego de hoy, el tercero de la serie. El juego cuatro se jugará mañana en punto de las 19:30 horas y en caso de ser necesario se jugará el quinto juego el domingo a las 16:00 horas.