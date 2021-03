Rumbo a Dominicana

Cortesía Cortesía

Chihuahua– Tras haber firmado con los Dodgers de Los Angeles el pasado 15 de enero, el chihuahuense Pedro Santillán ahora se alista para el inicio de la temporada 2021 de las Ligas Menores, probablemente en mayo.

Santillán, quien perteneció a la organización de los Diablos Rojos del México, compartió que está en el trámite para obtener la visa de República Dominicana

“Estoy esperando la cita para el visado y ya tener todo listo. Espero ya en abril iniciar entrenamientos con la organización”, comentó brevemente el pelotero de 19 años.

La Liga Dominicana de Verano es clase “Rookie” y es donde los prospectos latinos de las organizaciones de Grandes Ligas comienzan su andar por las Menores, con miras a ir subiendo de nivel.

“Lo que he hecho en estos meses es prepararme, tener listo mi cuerpo para lo que viene”, dijo. “Estoy jugando con el equipo Winos de la Liga Municipal de Beisbol, mayormente tratando de mejorar mis lanzamientos”.

El lanzador derecho quiere ser paciente y está consciente de que esto apenas será su primer paso en el sueño de todo pelotero: llegar a las Grandes Ligas de beisbol.

“Quiero ir poco a poco. No quiero apresurarme más de lo que debe ser, todo va a su tiempo y solo tengo que hacer un buen trabajo, seguirme preparando. Por eso no he dejado de entrenar, de ponerme listo, para llegar fuerte allá y no querer apurarme”, dijo Santillán, quien sabe que muchos jugadores llegarán con urgencia de demostrar sus capacidades, luego de que el año pasado no hubo temporada de Ligas Menores.

Santillán se unió a otros chihuahuenses que recientemente han sido firmados por organizaciones de Grandes Ligas, como Mario Pérez y Ramón Carrasco con Milwaukee, Jemir Leal con Kansas City y Ricardo Estrada, quien acordó este año con los Gigantes de San Francisco.