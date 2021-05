Ruidoso Downs prepara arranque de temporada de carreras

Cortesía

Mañana se inaugura la temporada 2021 de carreras en vivo en el hipódromo Ruidoso Downs. El viernes y el sábado se correrán las pruebas para el Ruidoso Futurity y el domingo para el Ruidoso Derby. Glorious Eagle, Mr Apollo Jess, Jess Savin Candy, Revenant Moon, El Painted Eagle y Jess Dream of Me son algunos de los caballos a seguir en estos días del total de 304 dosañeros que buscarán un lugar en la final del Ruidoso Futurity.

Con bolsa de 1 millón de dólares, el Ruidoso Futurity se correrá el 13 de junio próximo.

En la prueba número cuatro de este viernes estará Glorius Eagle, favorito 7-2 en la línea mañanera. Es uno de los 19 caballos del Team Wood y es considerado entre los más rápidos. El caballo castrado fue comprado por 87 md durante la venta de otoño por Gene y Tod Bradley. El jockey Tanner Thedford estará en la monta para el entrenador Trey Wood.

También mañana, pero en la séptima carrera, estará Mr Apollo Jess (8-5). Fue favorito para ganar el Oklahoma Breeders Futurity en Remington Park el 17 de abril y terminó en un quinto con ciertos problemas. Mr Apollo Jess y el jockey Juan Pulido ganaron su prueba para ese stake por más de un cuerpo en las 330 yardas, en un tiempo de 16.83 segundos para Zitro Racing. La experiencia será una ventaja el viernes, ya que el potro hará su cuarta salida, mientras que la mayoría de los otros caballos harán su debut profesional.

Para el sábado en la prueba número tres correrán El Painted Eagle (2-1) y Jess Dream of Me (9-5).

Los dos caballos registraron los mejores tiempos en los dos días de carreras de entrenamiento en Ruidoso Downs. Jess Dream of Me, propiedad de Ray Merrill y Greg Cullum, registró 15.65 segundos en las 300 yardas el 3 de mayo. Jess Dream of Me será montado por el jinete Francisco Calderón para el entrenador Clint Crawford. El 4 de mayo, El Painted Eagle también registró 15.65 segundos para el propietario José Ozuna, el entrenador Heath Taylor y el jockey Rodrigo Sigala Vallejo.