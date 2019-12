¡Rugirán en el Sun Bowl!

Dos años después de haber sido superados ampliamente, los Sun Devils de Arizona State regresarán al Sun Bowl para medirse a uno de los equipos de futbol americano colegial más reconocidos en los Estados Unidos, los Seminoles de Florida State, que volverán a esta frontera después de 53 años de ausencia.

Para los Diablos del Sol de Arizona State ésta será la séptima aparición en el tradicional juego anual de El Paso, con una marca de tres victorias, dos derrotas y un empate.

En el 2017 los Sun Devils perdieron con North Carolina State, 52-31, con lo cual les cortaron una racha de tres victorias consecutivas en el Sun Bowl.

Los Seminoles jugarán apenas por tercera ocasión en su historia en el Tazón del Sol, donde tienen un récord negativo de cero ganados y dos perdidos.

Su primera aparición se remonta al ya lejano 1955, cuando perdieron con los Mineros de Texas Western College (hoy UTEP), 47-20. Tuvieron que pasar 11 años para el equipo de la Florida se presentara una vez más en el Sun Bowl y el 24 de diciembre de 1966 fueron derrotados por Wyoming, 28-20. Desde entonces, los Seminoles no han vuelto a pisar territorio paseño.

Ésta será la edición número 86 del Tazón del Sol, que está programado para iniciar a las 12:00 pm del último día del año y que será transmitido por 52vo año consecutivo a través de la cadena CBS.

Arizona State representa a la Conferencia Pac-12, en la que terminó en el tercer lugar de la División Sur con una marca general de 7-5 y 4-5 en partidos de Liga. Ésta será su aparición número 32 en juegos de Tazón y la octava en los últimos nueve años.

“La invitación al Tony The Tiger Bowl brinda una gran oportunidad para que nuestro equipo y nuestro staff de entrenadores de competir contra un programa de calidad y cerrar así la temporada 2019”, dijo el entrenador en jefe de Arizona State, Herm Edwards. “Esperamos representar a la Universidad Estatal de Arizona y a nuestros aficionados en El Paso. Un juego de tazón es una recompensa por una buena temporada y estoy agradecido de que nuestros jugadores y el cuerpo técnico puedan tener esta experiencia”.

Los Seminoles de Florida State juegan en la Conferencia de la Costa Atlántica (ACC, por sus siglas en inglés) y terminaron en el cuarto lugar de División Atlántica con una marca general de 6-6 y 4-4 en la Liga. Arriba de ellos quedaron ubicados el número tres de la nación, Clemson, además de Louisville y Wake Forest. Éstos dos últimos también eran opción para venir a El Paso.

“Estamos encantados de ser invitados a El Paso por la oportunidad de jugar en el Tony The Tiger Sun Bowl”, dijo el director deportivo de Florida State, David Coburn. “Enfrentaremos un programa sobresaliente de Arizona State, que deberá ser un juego emocionante. Nuestro equipo y nuestro personal están entusiasmados por pasar tiempo en una parte diferente del país. Será una oportunidad para los aficionados de Seminoles en el suroeste de ver a sus Noles en persona”.

“Es un partido que no hemos tenido en años y años, este juego es muy bueno. Bueno, los dos equipos no tuvieron las mejores temporadas, pero uno de los juegos que ganaron… como Arizona State ganándole a Oregon, que está muy bueno, y también Florida State que tiene un nombre nacional y ojalá que toda la gente en la nación prenda la televisión para ver este partido el 31 de diciembre. Estamos muy felices y ojalá que todos vengan a ver este juego”, declaró ayer Bernie Olivas, director ejecutivo del Sun Bowl, momentos después de haber anunciado a los dos equipos.