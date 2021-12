¡Ruge el Sun Bowl!

Corrió el riesgo de ser cancelado, su realización se mantuvo algunas horas en el alambre y se llegó a pensar que por segundo año consecutivo no se llevaría a cabo, pero el surgimiento de un rival de último momento permitió que hoy se celebre el tradicional juego anual de futbol americano, el Sun Bowl en el estadio del mismo nombre en El Paso.

A las 10 de la mañana de este último día del 2021, se dará la patada inicial del partido entre los Cougars de Washington State y los Chippewas de Central Michigan (CMU), que llegaron ayer para ocupar el lugar que originalmente correspondía a los Huracanes de Miami.

En un lapso de seis días, la emoción y la incertidumbre se combinaron para convertirse en el principal protagonista del Sun Bowl.

El martes 21 de diciembre, la Universidad de Miami informó que el equipo de futbol americano estaba bajo el protocolo Covid, pero mantenía su compromiso de venir a El Paso. Sin embargo, el rumor de que no vinieran, o de una posible cancelación de juego, empezó a surgir.

Al mediodía del viernes 24 de diciembre, la Asociación del Sun Bowl intentaba aclarar cualquier rumor al informar que los Huracanes llegarían un día antes del partido, es decir, el jueves 30 de diciembre. Pero dos días después, hubo un giro no tan inesperado cuando Miami hizo oficial que no podría cumplir con el compromiso de jugar el Sun Bowl por no contar con el número suficiente de estudiantes-atletas para poder competir.

El mismo domingo 26 de diciembre, se daba a conocer que el Arizona Bowl se cancelaba por presentarse varios casos positivos en los Broncos de Boise State. El otro equipo en este juego eran los Chippewas de Central Michigan, que de inmediato fueron señalados como un posible sustituto de Miami.

Tuvieron que pasar solamente 24 horas para anunciar de manera oficial que CMU era el nuevo rival de los Cougars de Washington State en la edición 88 del Sun Bowl.

La escuadra felina llegó a la frontera el domingo anterior, tal como estaba programado, y pudo cumplir con todos los festejos que los organizadores le tenían preparados durante la semana. Los Chippewas se mantuvieron en Tucson, Arizona, y hasta el día de ayer hicieron el viaje por carretera hasta la ciudad paseña.

Los Cougars, que serán hoy el equipo visitante, han estado otras dos veces en el Sun Bowl. El 31 de diciembre de 2001 derrotaron a Purdue 33-27 y el 26 de diciembre de 2015 se impusieron a los Huracanes de Miami 20-14, por lo que buscarán su tercer triunfo consecutivo en este juego.

Los Chippewas, co-campeones de la Conferencia Mid-American (MAC), terminaron el 2021 con una marca general de ocho victorias y cuatro derrotas, y 6-2 en juegos de la MAC.

Central Michigan va por su primera victoria en un tazón desde 2012, cuando le ganaron a Western Kentucky en el Little Caesars Pizza Bowl en el Ford Field de Detroit, Michigan. Es también la primera vez que jugarán en el Sun Bowl y serán el equipo local.

Para hoy

88o Tony The Tiger Sun Bowl

Washington St. Cougars vs Central Michigan Chippewas

31 de diciembre de 2021

10:00 am / 4.1

Estadio Sun Bowl

El Paso, TX

El clima

Lluvia por la mañana, con máxima de 14°C (58°F) y mínima de 7°C (44°F). Vientos del sur-sureste de 8 a 16 km/h (5 a 10 mph) con 90% probabilidad de lluvia

Washington State

Conferencia Pac-12

Temporada 2021

Récord general 7-5

Récord conferencia 6-3

Sep. 4, Utah St. 26, Wash. St. 23

Sep. 11, Portland St. 24, Wash. St. 44

Sep. 18, USC 45, Wash. St. 14

Sep. 25, Wash. St. 13, Utah 24

Oct. 2, Wash. St. 21, California 6

Oct. 9, Oregon St. 24, Wash. St. 31

Oct. 16, Stanford 31, Wash. St. 34

Oct. 23, BYU 21, Wash. St. 19

Oct. 30, Wash. St. 34, Arizona St. 21

Nov. 13, Wash. St. 24, Oregon 38

Nov. 19, Arizona 18, Wash. St. 44

Nov. 26, Wash. St. 40, Washington 13

Washington State en el Sun Bowl (2-0)

2015, Washington State 20, Miami 14

2001, Washington State 33, Purdue 27

Central Michigan

Conferencia Mid-American

Temporada 2021

Récord general 8-4

Récord conferencia 6-2

Sep. 4, CMU 24, Missouri 34

Sep. 11, Robert Morris 0, CMU 45

Sep. 18, CMU 21, LSU 49

Sep. 25, FIU 27, CMU 31

Oct. 2, CMU 17, Miami (Ohio) 28

Oct. 9, CMU 30, Ohio 27

Oct. 16, Toledo 23, CMU 26 (TE)

Oct. 23, NIU 39, CMU 38

Nov. 3, CMU 30, Western Michigan 42

Nov. 10, Ken State 30, CMU 54

Nov. 17, CMU 37, Ball State 17

Nov. 26, Easter Michigan 10, CMU 31

Central Michigan en el Sun Bowl

Debuta